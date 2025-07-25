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На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:45 25.07.2025 (обновлено: 05:16 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/kuban-2031294268.html
На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах
На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах - РИА Новости, 25.07.2025
На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах
Обломки дрона повредили стекла в домах на Кубани, передает оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:45:00+03:00
2025-07-25T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
славянский район
темрюкский район
беспилотники
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обломки дрона повредили стекла в домах на Кубани, передает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "Фрагменты БПЛА повредили стекла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет", — говорится в публикации.Кроме того, в обоих случаях не возникло возгораний.Речь идет о двух инцидентах:На месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.
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краснодарский край
славянский район
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Дарья Буймова
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происшествия, краснодарский край, славянский район, темрюкский район, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Славянский район, Темрюкский район, Беспилотники
На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах

На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах, пострадавших нет

© Pixabay / MichaelGaida / PixabayРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Pixabay / MichaelGaida / Pixabay
Разбитое окно. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обломки дрона повредили стекла в домах на Кубани, передает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
"Фрагменты БПЛА повредили стекла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет", — говорится в публикации.
Кроме того, в обоих случаях не возникло возгораний.
Речь идет о двух инцидентах:
На месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районТемрюкский районБеспилотники
 
 
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