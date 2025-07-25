https://ria.ru/20250725/kuban-2031294268.html

На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах

На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах - РИА Новости, 25.07.2025

На Кубани обломки беспилотника повредили стекла в домах

Обломки дрона повредили стекла в домах на Кубани, передает оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:45:00+03:00

2025-07-25T03:45:00+03:00

2025-07-25T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

славянский район

темрюкский район

беспилотники

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обломки дрона повредили стекла в домах на Кубани, передает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "Фрагменты БПЛА повредили стекла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет", — говорится в публикации.Кроме того, в обоих случаях не возникло возгораний.Речь идет о двух инцидентах:На месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

славянский район

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, славянский район, темрюкский район, беспилотники