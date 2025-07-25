https://ria.ru/20250725/krym-2031460501.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.07.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:30:00+03:00

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2025-07-25T16:30:00+03:00

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 16.23 мск.

https://ria.ru/20250725/bespilotnik-2031353865.html

республика крым

россия

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2025

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безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)