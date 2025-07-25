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Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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11:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031365728.html
Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24
Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24
Глава Росавиации Дмитрий Ядров пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:57:00+03:00
2025-07-25T11:57:00+03:00
тында
благовещенск
амурская область
происшествия
василий орлов (губернатор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
ан-24
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на самолетах этого типа, сообщило ведомство. "Вместе с Ространснадзором тщательно проверим деятельность авиакомпании "Ангара" на предмет выполнения федеральных авиационных правил. После примем решение по поводу будущего авиакомпании. Тщательно разберемся в произошедшем, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на воздушных судах типа Ан-24", - приводит Росавиация слова Ядрова. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
https://ria.ru/20250725/an-24-2031357488.html
тында
благовещенск
амурская область
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тында, благовещенск, амурская область, происшествия, василий орлов (губернатор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-24, следственный комитет россии (ск рф)
Тында, Благовещенск, Амурская область, Происшествия, Василий Орлов (губернатор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ан-24, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24

Глава Росавиации Ядров пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на самолетах этого типа, сообщило ведомство.
"Вместе с Ространснадзором тщательно проверим деятельность авиакомпании "Ангара" на предмет выполнения федеральных авиационных правил. После примем решение по поводу будущего авиакомпании. Тщательно разберемся в произошедшем, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на воздушных судах типа Ан-24", - приводит Росавиация слова Ядрова.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
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ТындаБлаговещенскАмурская областьПроисшествияВасилий Орлов (губернатор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Ан-24Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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