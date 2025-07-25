https://ria.ru/20250725/krushenie-2031365728.html

Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24

Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением с Ан-24

Глава Росавиации Дмитрий Ядров пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:57:00+03:00

2025-07-25T11:57:00+03:00

2025-07-25T11:57:00+03:00

тында

благовещенск

амурская область

происшествия

василий орлов (губернатор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

ан-24

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на самолетах этого типа, сообщило ведомство. "Вместе с Ространснадзором тщательно проверим деятельность авиакомпании "Ангара" на предмет выполнения федеральных авиационных правил. После примем решение по поводу будущего авиакомпании. Тщательно разберемся в произошедшем, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на воздушных судах типа Ан-24", - приводит Росавиация слова Ядрова. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.

https://ria.ru/20250725/an-24-2031357488.html

тында

благовещенск

амурская область

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тында, благовещенск, амурская область, происшествия, василий орлов (губернатор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-24, следственный комитет россии (ск рф)