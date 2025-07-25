https://ria.ru/20250725/krushenie-2031360072.html

Никитин поручил выяснить причины крушения Ан-24 в Амурской области

Никитин поручил выяснить причины крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 25.07.2025

Никитин поручил выяснить причины крушения Ан-24 в Амурской области

Необходимо выяснить причины крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области и принять меры для недопущения подобных катастроф, заявил министр... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:37:00+03:00

2025-07-25T11:37:00+03:00

2025-07-25T11:37:00+03:00

происшествия

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тында

амурская область

андрей никитин (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимо выяснить причины крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области и принять меры для недопущения подобных катастроф, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты. "От лица министерства транспорта и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ан-24. Наша задача сегодня - оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф", - цитирует Минтранс слова Никитина. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Минтранс РФ писал, что на борту было 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250725/an-24-2031357488.html

https://ria.ru/20250725/versiya-2031355119.html

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происшествия, россия, тында, амурская область, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24