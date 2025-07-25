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На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы - РИА Новости, 25.07.2025
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10:34 25.07.2025 (обновлено: 13:01 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031342501.html
На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы
На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы - РИА Новости, 25.07.2025
На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы
На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли бортовые самописцы, сообщил Минтранс. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:34:00+03:00
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крушение ан-24 в приамурье
ан-24
происшествия
амурская область
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли бортовые самописцы, сообщил Минтранс."На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", — говорится в релизе.Что известно о крушении Ан-24
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html
https://ria.ru/20250724/aviakatastrofy-2031211800.html
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крушение ан-24 в приамурье, ан-24, происшествия, амурская область, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Крушение Ан-24 в Приамурье, Ан-24, Происшествия, Амурская область, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы

Минтранс: на месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли бортовые самописцы, сообщил Минтранс.
"На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", — говорится в релизе.
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Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы
Вчера, 15:08

Что известно о крушении Ан-24

  • Борт авиакомпании "Ангара" летел следовал по маршруту ХабаровскБлаговещенскТында.
  • В 12:58 он вылетел из Благовещенска и перестал выходить на связь после ухода на второй круг при посадке.
  • На борту было 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.
  • Обломки самолета нашли на склоне горы в 15 километрах от Тынды.
  • Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
  • МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы, а премьер-министр Михаил Мишустин — правительственную комиссию для ликвидации последствий.
  • Основные версии крушения — техническая неисправность и ошибка пилотов.
  • Родственникам погибших выплатят компенсацию в пять миллионов рублей.
  • В Амурской области объявили траур с 25 по 27 июля.
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Вчера, 17:25
 
Крушение Ан-24 в ПриамурьеАн-24ПроисшествияАмурская областьРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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