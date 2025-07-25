На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы
Минтранс: на месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли бортовые самописцы, сообщил Минтранс.
"На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", — говорится в релизе.
Что известно о крушении Ан-24
- Борт авиакомпании "Ангара" летел следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
- В 12:58 он вылетел из Благовещенска и перестал выходить на связь после ухода на второй круг при посадке.
- На борту было 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.
- Обломки самолета нашли на склоне горы в 15 километрах от Тынды.
- Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
- МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы, а премьер-министр Михаил Мишустин — правительственную комиссию для ликвидации последствий.
- Основные версии крушения — техническая неисправность и ошибка пилотов.
- Родственникам погибших выплатят компенсацию в пять миллионов рублей.
- В Амурской области объявили траур с 25 по 27 июля.