https://ria.ru/20250725/krushenie-2031342501.html

На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы

На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы - РИА Новости, 25.07.2025

На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы

На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли бортовые самописцы, сообщил Минтранс. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:34:00+03:00

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крушение ан-24 в приамурье

ан-24

происшествия

амурская область

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли бортовые самописцы, сообщил Минтранс."На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", — говорится в релизе.Что известно о крушении Ан-24

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html

https://ria.ru/20250724/aviakatastrofy-2031211800.html

амурская область

россия

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2025

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крушение ан-24 в приамурье, ан-24, происшествия, амурская область, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)