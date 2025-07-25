На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек
На месте крушения Ан-24 работают более 200 человек и 34 единицы техники
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщило правительство Амурской области.
"Сейчас на месте крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе проводятся следственные действия. Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, — 205 человек и 34 единицы техники", — говорится в заявлении.
Крушение Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.
Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.
Самолет Ан-24
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