https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек - РИА Новости, 25.07.2025

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек

Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T05:54:00+03:00

2025-07-25T08:50:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщило правительство Амурской области."Сейчас на месте крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе проводятся следственные действия. Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, — 205 человек и 34 единицы техники", — говорится в заявлении.Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

тында

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тында, амурская область, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24