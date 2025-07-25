Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 25.07.2025 (обновлено: 08:50 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек - РИА Новости, 25.07.2025
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек
Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:54:00+03:00
2025-07-25T08:50:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:194:447:445_1920x0_80_0_0_f91b39ded32ec8ee563020777e565687.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщило правительство Амурской области."Сейчас на месте крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе проводятся следственные действия. Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, — 205 человек и 34 единицы техники", — говорится в заявлении.Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
тында
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:117:447:452_1920x0_80_0_0_571f62cc40c655667018b29d4c210cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тында, амурская область, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек

На месте крушения Ан-24 работают более 200 человек и 34 единицы техники

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщило правительство Амурской области.
"Сейчас на месте крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе проводятся следственные действия. Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, — 205 человек и 34 единицы техники", — говорится в заявлении.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14

Крушение Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.
Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.
Самолет Ан-24 авиакомпании Сибавиатранс - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Самолет Ан-24
Вчера, 17:33
 
ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала