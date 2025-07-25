https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302706.html
Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах
Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах - РИА Новости, 25.07.2025
Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах
Доступ к месту крушения самолета Ан-24 в Приамурье возможен только на гусеничных вездеходах, идет расчистка просеки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:52:00+03:00
2025-07-25T05:52:00+03:00
2025-07-25T05:52:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
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ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Доступ к месту крушения самолета Ан-24 в Приамурье возможен только на гусеничных вездеходах, идет расчистка просеки, сообщает правительство региона. "Доступ к месту на данный момент возможен только на гусеничных вездеходах. Ведётся расчистка просеки, чтобы доставлять специалистов и оборудование", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тында, благовещенск, россия, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Благовещенск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах
К месту крушения Ан-24 можно проехать только на гусеничных вездеходах