https://ria.ru/20250725/krushenie-2031298460.html
На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая
На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая - РИА Новости, 25.07.2025
На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая
Гражданин КНР был на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:49:00+03:00
2025-07-25T04:49:00+03:00
2025-07-25T04:49:00+03:00
происшествия
китай
амурская область
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следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Гражданин КНР был на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных, сообщили РИА Новости в представительстве МИД. "Да (был гражданин КНР – ред.), представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что идет работа по установлению родных погибшего. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, китай, амурская область, тында, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Китай, Амурская область, Тында, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая
На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая, ищут его родных