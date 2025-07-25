https://ria.ru/20250725/krushenie-2031298460.html

На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая

На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая - РИА Новости, 25.07.2025

На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая

Гражданин КНР был на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:49:00+03:00

2025-07-25T04:49:00+03:00

2025-07-25T04:49:00+03:00

происшествия

китай

амурская область

тында

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Гражданин КНР был на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных, сообщили РИА Новости в представительстве МИД. "Да (был гражданин КНР – ред.), представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что идет работа по установлению родных погибшего. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

китай

амурская область

тында

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, китай, амурская область, тында, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье