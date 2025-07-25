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В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов - РИА Новости, 25.07.2025
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12:42 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kreml-2031378750.html
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов - РИА Новости, 25.07.2025
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов
Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:42:00+03:00
2025-07-25T12:42:00+03:00
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стамбул
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас подходы к проектам меморандума, которыми обменялись во время второго раунда (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.), диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов

Песков: подходы РФ и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас подходы к проектам меморандума, которыми обменялись во время второго раунда (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.), диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков журналистам.
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10:32
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулДмитрий Песков
 
 
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