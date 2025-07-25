https://ria.ru/20250725/kreml-2031378750.html

В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов

В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов - РИА Новости, 25.07.2025

В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов

Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:42:00+03:00

2025-07-25T12:42:00+03:00

2025-07-25T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас подходы к проектам меморандума, которыми обменялись во время второго раунда (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.), диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков