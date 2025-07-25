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США не нашли доказательств краж ХАМАС гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.07.2025
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10:43 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/krazha-2031343726.html
США не нашли доказательств краж ХАМАС гуманитарной помощи
США не нашли доказательств краж ХАМАС гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.07.2025
США не нашли доказательств краж ХАМАС гуманитарной помощи
США не нашли доказательств краж гуманитарной помощи со стороны палестинского движения ХАМАС, при этом ряд случаев потери гуманитарных поставок связаны с... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:43:00+03:00
2025-07-25T10:43:00+03:00
в мире
сша
израиль
ближний восток
армия обороны израиля (цахал)
агентство по международному развитию сша
хамас
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не нашли доказательств краж гуманитарной помощи со стороны палестинского движения ХАМАС, при этом ряд случаев потери гуманитарных поставок связаны с действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю аналитику агентства по международному развитию США (USAID). "(В анализе - ред.) не было выявлено "никаких сообщений о том, что ХАМАС" воспользовалось финансируемыми США поставками… в анализе было выявлено, что по меньшей мере 44 из 156 инцидентов с кражей или потерей гуманитарных поставок были "либо напрямую, либо косвенно" связаны с действиями израильских военных", - пишет Рейтер. Отмечается, что отчет был, в частности, направлен чиновникам госдепа, ответственным за политику США на Ближнем Востоке. Представитель госдепа США в комментарии Рейтер оспорил эти утверждения, заявив о наличии видео того, как ХАМАС якобы крадет помощь, однако не предоставил никаких кадров в подтверждение своих слов. Источник, знакомый с оценками американской разведки, заявил агентству, что ему неизвестно ни о каких отчетах американских спецслужб о краже помощи со стороны ХАМАС, при этом Вашингтон, по его словам, в своих оценках опирается на данные, которые предоставляет Израиль. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250725/hamas-2031285452.html
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в мире, сша, израиль, ближний восток, армия обороны израиля (цахал), агентство по международному развитию сша, хамас
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Агентство по международному развитию США, ХАМАС
США не нашли доказательств краж ХАМАС гуманитарной помощи

Reuters: США не нашли доказательств краж гуманитарной помощи со стороны ХАМАС

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не нашли доказательств краж гуманитарной помощи со стороны палестинского движения ХАМАС, при этом ряд случаев потери гуманитарных поставок связаны с действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю аналитику агентства по международному развитию США (USAID).
"(В анализе - ред.) не было выявлено "никаких сообщений о том, что ХАМАС" воспользовалось финансируемыми США поставками… в анализе было выявлено, что по меньшей мере 44 из 156 инцидентов с кражей или потерей гуманитарных поставок были "либо напрямую, либо косвенно" связаны с действиями израильских военных", - пишет Рейтер.
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Отмечается, что отчет был, в частности, направлен чиновникам госдепа, ответственным за политику США на Ближнем Востоке.
Представитель госдепа США в комментарии Рейтер оспорил эти утверждения, заявив о наличии видео того, как ХАМАС якобы крадет помощь, однако не предоставил никаких кадров в подтверждение своих слов.
Источник, знакомый с оценками американской разведки, заявил агентству, что ему неизвестно ни о каких отчетах американских спецслужб о краже помощи со стороны ХАМАС, при этом Вашингтон, по его словам, в своих оценках опирается на данные, которые предоставляет Израиль.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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