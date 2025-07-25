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Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ - РИА Новости, 25.07.2025
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08:36 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/korablestroenie-2031316953.html
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ - РИА Новости, 25.07.2025
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ
Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:36:00+03:00
2025-07-25T08:36:00+03:00
россия
николай патрушев
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Дня ВМФ помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии, напомнил Патрушев. "Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения", - сказал Патрушев. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, говорил Патрушев ранее.
https://ria.ru/20250724/putin-2031218236.html
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html
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россия, николай патрушев, владимир путин, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Безопасность
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ

Путину в сентябре представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСпуск на воду поисково-спасательного судна "Игорь Белоусов"
Спуск на воду поисково-спасательного судна Игорь Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Спуск на воду поисково-спасательного судна "Игорь Белоусов". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Дня ВМФ помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии, напомнил Патрушев.
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Архангельскую область проводит совещание о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 17:46
"Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения", - сказал Патрушев.
Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, говорил Патрушев ранее.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Патрушев рассказал о стратегии развития ВМФ с учетом СВО
9 июня, 08:06
 
РоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинБезопасность
 
 
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