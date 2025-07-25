https://ria.ru/20250725/korablestroenie-2031316953.html
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ - РИА Новости, 25.07.2025
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ
Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:36:00+03:00
2025-07-25T08:36:00+03:00
2025-07-25T08:36:00+03:00
россия
николай патрушев
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Дня ВМФ помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии, напомнил Патрушев. "Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения", - сказал Патрушев. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, говорил Патрушев ранее.
https://ria.ru/20250724/putin-2031218236.html
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, владимир путин, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Безопасность
Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ
Путину в сентябре представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Дня ВМФ помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Путин
30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии, напомнил Патрушев
.
"Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения", - сказал Патрушев.
Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, говорил Патрушев ранее.