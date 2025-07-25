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В Смоленской области заключили почти 3 тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 25.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:47 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kontrakty-2031345345.html
В Смоленской области заключили почти 3 тысячи соцконтрактов
В Смоленской области заключили почти 3 тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 25.07.2025
В Смоленской области заключили почти 3 тысячи соцконтрактов
В Смоленской области к настоящему времени заключено около 3 тысяч социальных контрактов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:47:00+03:00
2025-07-25T10:47:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
смоленск
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Смоленской области к настоящему времени заключено около 3 тысяч социальных контрактов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Смоленская область продолжает активно реализовывать программу социальных контрактов, направленную на поддержку населения и развитие малого бизнеса. За годы работы в регионе заключено почти 3 тысяч контрактов, что позволило создать свыше 3 тысяч новых рабочих мест и поддержать инициативы более 1,2 тысячи граждан. Эта программа не только помогает людям реализовать свои идеи, но и способствует развитию экономики региона, создавая новые возможности для наших жителей", – привели в пресс-службе облправительства слова Анохина. С начала 2025 года уже заключено 422 социальных контракта, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было оформлено 213 контрактов. Программа оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта реализуется в области с 2021 года. Такая помощь назначается по поиску работы, в целях поощрения индивидуального предпринимательства, по ведению личного подсобного хозяйства и по иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации. С апреля 2024 года в Смоленской области также реализуется дополнительная мера социальной поддержки – региональный социальный контракт. Она дает возможность гражданам, уже заключившим федеральный социальный контракт по индивидуальной предпринимательской деятельности или по ведению личного подсобного хозяйства, получить дополнительную выплату до 350 тысяч рублей. За почти пять лет работы по данному направлению в Смоленске и области открылось несколько салонов красоты, два кабинета груминга, спортивные клубы и фитнес-секции, развивается изготовление садовой мебели, изделий ручной работы из металла, дерева и текстиля. Среди ярких примеров реализации программы – открытие в 2025 году спортивного зала на территории Рославльского муниципального округа. Увеличивается число проектов, связанных с сельским хозяйством. В рамках соцконтрактов приобретаются теплицы, отопительное оборудование, посадочные емкости, семена, грунт, удобрения, а также современная техника – косилки и мини-тракторы. Только в этом году в данной сфере заключено уже 17 социальных контрактов. Также популярность набирает поддержка развития личного подсобного хозяйства, включающая приобретение оборудования, машин, мини-тракторов, а также кормов и ветеринарных препаратов. В этой сфере в текущем году заключено уже 110 социальных контрактов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250722/anokhin-2030722320.html
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василий анохин, смоленская область, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Смоленск
В Смоленской области заключили почти 3 тысячи соцконтрактов

В Смоленской области по соцконтрактам создано более 3 тысяч рабочих мест

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Смоленской области к настоящему времени заключено около 3 тысяч социальных контрактов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Смоленская область продолжает активно реализовывать программу социальных контрактов, направленную на поддержку населения и развитие малого бизнеса. За годы работы в регионе заключено почти 3 тысяч контрактов, что позволило создать свыше 3 тысяч новых рабочих мест и поддержать инициативы более 1,2 тысячи граждан. Эта программа не только помогает людям реализовать свои идеи, но и способствует развитию экономики региона, создавая новые возможности для наших жителей", – привели в пресс-службе облправительства слова Анохина.
С начала 2025 года уже заключено 422 социальных контракта, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было оформлено 213 контрактов.
Программа оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта реализуется в области с 2021 года. Такая помощь назначается по поиску работы, в целях поощрения индивидуального предпринимательства, по ведению личного подсобного хозяйства и по иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации.
С апреля 2024 года в Смоленской области также реализуется дополнительная мера социальной поддержки – региональный социальный контракт. Она дает возможность гражданам, уже заключившим федеральный социальный контракт по индивидуальной предпринимательской деятельности или по ведению личного подсобного хозяйства, получить дополнительную выплату до 350 тысяч рублей.
За почти пять лет работы по данному направлению в Смоленске и области открылось несколько салонов красоты, два кабинета груминга, спортивные клубы и фитнес-секции, развивается изготовление садовой мебели, изделий ручной работы из металла, дерева и текстиля. Среди ярких примеров реализации программы – открытие в 2025 году спортивного зала на территории Рославльского муниципального округа. Увеличивается число проектов, связанных с сельским хозяйством. В рамках соцконтрактов приобретаются теплицы, отопительное оборудование, посадочные емкости, семена, грунт, удобрения, а также современная техника – косилки и мини-тракторы. Только в этом году в данной сфере заключено уже 17 социальных контрактов.
Также популярность набирает поддержка развития личного подсобного хозяйства, включающая приобретение оборудования, машин, мини-тракторов, а также кормов и ветеринарных препаратов. В этой сфере в текущем году заключено уже 110 социальных контрактов, добавили в пресс-службе.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Анохин: на развитие сел Смоленщины выделили свыше 636 млн рублей
22 июля, 20:39
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьСмоленск
 
 
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