Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 25.07.2025 (обновлено: 23:31 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/konflikt-2031543072.html
Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей
Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей
Таиланд должен прекратить наступление для мирного урегулирования конфликта с Камбоджей, заявил РИА Новости генеральный директор Института международных... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:15:00+03:00
2025-07-25T23:31:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
франция
оон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031333665_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3e840f8a5068e02feb106bb05d5da720.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл – РИА Новости. Таиланд должен прекратить наступление для мирного урегулирования конфликта с Камбоджей, заявил РИА Новости генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Королевской академии страны доктор Кин Пхеа. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает. "Я думаю, что мирное решение может быть найдено только в том случае, если Таиланд прекратит свое вторжение. Потому что, если Таиланд нападет на нас, будет трудно найти мирное решение. Но что касается правительства Камбоджи, то мы согласны на любое возможное мирное решение, будь то путем односторонних переговоров, вмешательства третьей стороны, через механизм ООН или Международный суд. Мы принимаем все платформы, механизмы и решения", - сказал Пхеа. Он отметил, что "правительство Таиланда только что отвергло любые переговоры при посредничестве третьей стороны". "Малайзия как председатель АСЕАН просила о посредничестве, США и Китай также просили о посредничестве в урегулировании конфликта, но Таиланд отказался принять их посреднические услуги. Таиланд настаивал на проведении только двусторонних переговоров. Так вот в чем проблема", - сказал эксперт. Говоря о позиции Камбоджи, он отметил, что страна "принимает либо двусторонние, либо многосторонние, либо правовые рамки". "Я думаю, что только сильное давление со стороны ООН, международного сообщества на Таиланд с целью заставить его признать юрисдикцию Международного суда и вести мирные переговоры означает успех. Я думаю, что это было бы возможно. Сегодня днем по просьбе премьер-министра Камбоджи состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в полном составе, и я надеюсь, что будет принята резолюция или какое-либо заявление для обеих стран о согласии на мирное урегулирование их пограничного конфликта. Мы не хотим затягивать войну, потому что Камбоджа - страна, которая была охвачена войной, мы испытали на себе причинно-следственные связи и ответственность войны. Поэтому мы ненавидим войну. Мы очень любим и ценим мир", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html
https://ria.ru/20250725/oon-2031533971.html
таиланд
камбоджа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031333665_188:0:2008:1365_1920x0_80_0_0_41f35558209fcc33c1c924f9d9726035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, франция, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Франция, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей

Политолог Кин Пхеа призвал Таиланд прекратить наступление для решения конфликта

© Фото : Royal Thai Armed ForcesУкраинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
Украинский танк Т-84 Оплот Вооруженных сил Таиланда - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Royal Thai Armed Forces
Украинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл – РИА Новости. Таиланд должен прекратить наступление для мирного урегулирования конфликта с Камбоджей, заявил РИА Новости генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Королевской академии страны доктор Кин Пхеа.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Экс-премьер Камбоджи раскрыл секреты семьи премьера Таиланда
27 июня, 13:20
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
"Я думаю, что мирное решение может быть найдено только в том случае, если Таиланд прекратит свое вторжение. Потому что, если Таиланд нападет на нас, будет трудно найти мирное решение. Но что касается правительства Камбоджи, то мы согласны на любое возможное мирное решение, будь то путем односторонних переговоров, вмешательства третьей стороны, через механизм ООН или Международный суд. Мы принимаем все платформы, механизмы и решения", - сказал Пхеа.
Он отметил, что "правительство Таиланда только что отвергло любые переговоры при посредничестве третьей стороны".
"Малайзия как председатель АСЕАН просила о посредничестве, США и Китай также просили о посредничестве в урегулировании конфликта, но Таиланд отказался принять их посреднические услуги. Таиланд настаивал на проведении только двусторонних переговоров. Так вот в чем проблема", - сказал эксперт.
Говоря о позиции Камбоджи, он отметил, что страна "принимает либо двусторонние, либо многосторонние, либо правовые рамки".
"Я думаю, что только сильное давление со стороны ООН, международного сообщества на Таиланд с целью заставить его признать юрисдикцию Международного суда и вести мирные переговоры означает успех. Я думаю, что это было бы возможно. Сегодня днем по просьбе премьер-министра Камбоджи состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в полном составе, и я надеюсь, что будет принята резолюция или какое-либо заявление для обеих стран о согласии на мирное урегулирование их пограничного конфликта. Мы не хотим затягивать войну, потому что Камбоджа - страна, которая была охвачена войной, мы испытали на себе причинно-следственные связи и ответственность войны. Поэтому мы ненавидим войну. Мы очень любим и ценим мир", - добавил эксперт.
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, сообщили в ООН
Вчера, 21:12
 
В миреТаиландКамбоджаФранцияООНОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала