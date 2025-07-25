https://ria.ru/20250725/konflikt-2031543072.html

Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей

Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей

Таиланд должен прекратить наступление для мирного урегулирования конфликта с Камбоджей, заявил РИА Новости генеральный директор Института международных... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:15:00+03:00

2025-07-25T23:15:00+03:00

2025-07-25T23:31:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл – РИА Новости. Таиланд должен прекратить наступление для мирного урегулирования конфликта с Камбоджей, заявил РИА Новости генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Королевской академии страны доктор Кин Пхеа. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает. "Я думаю, что мирное решение может быть найдено только в том случае, если Таиланд прекратит свое вторжение. Потому что, если Таиланд нападет на нас, будет трудно найти мирное решение. Но что касается правительства Камбоджи, то мы согласны на любое возможное мирное решение, будь то путем односторонних переговоров, вмешательства третьей стороны, через механизм ООН или Международный суд. Мы принимаем все платформы, механизмы и решения", - сказал Пхеа. Он отметил, что "правительство Таиланда только что отвергло любые переговоры при посредничестве третьей стороны". "Малайзия как председатель АСЕАН просила о посредничестве, США и Китай также просили о посредничестве в урегулировании конфликта, но Таиланд отказался принять их посреднические услуги. Таиланд настаивал на проведении только двусторонних переговоров. Так вот в чем проблема", - сказал эксперт. Говоря о позиции Камбоджи, он отметил, что страна "принимает либо двусторонние, либо многосторонние, либо правовые рамки". "Я думаю, что только сильное давление со стороны ООН, международного сообщества на Таиланд с целью заставить его признать юрисдикцию Международного суда и вести мирные переговоры означает успех. Я думаю, что это было бы возможно. Сегодня днем по просьбе премьер-министра Камбоджи состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в полном составе, и я надеюсь, что будет принята резолюция или какое-либо заявление для обеих стран о согласии на мирное урегулирование их пограничного конфликта. Мы не хотим затягивать войну, потому что Камбоджа - страна, которая была охвачена войной, мы испытали на себе причинно-следственные связи и ответственность войны. Поэтому мы ненавидим войну. Мы очень любим и ценим мир", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250725/oon-2031533971.html

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в мире, таиланд, камбоджа, франция, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей