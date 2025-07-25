https://ria.ru/20250725/konflikt-2031533369.html

Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей

Конфликт Таиланда и Камбоджи может негативно отразиться на экономике обеих стран, а также может иметь отрицательные последствия для всего региона АСЕАН, сказал... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:06:00+03:00

2025-07-25T21:06:00+03:00

2025-07-25T21:06:00+03:00

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оон

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл – РИА Новости. Конфликт Таиланда и Камбоджи может негативно отразиться на экономике обеих стран, а также может иметь отрицательные последствия для всего региона АСЕАН, сказал РИА Новости генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Королевской академии Камбоджи доктор Кин Пхеа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В пятницу Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей. "Камбоджа ощущает негативное влияние, потому что двусторонняя торговля между Камбоджей и Таиландом меняется. В первом полугодии этого (2025 - ред.) года объем торговли уже составил почти 5 миллиардов долларов, и Таиланд является очень важным торговым партнером Камбоджи. Конфликт также повлиял на туристический сектор, поскольку иностранные туристы также часто путешествуют из Таиланда в Камбоджу", - сказал Пхеа. Он также отметил, что Таиланд из-за конфликта мог потерять намного больше, чем Камбоджа, в связи с тем, что в двусторонней торговле более 90% экспорта приходится на Таиланд и только 10% - на Камбоджу. Эксперт добавил, что, по неофициальным данным, в Таиланде работают около 1 миллиона камбоджийских рабочих, которые заняты в сферах строительства, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и сфере туристических услуг. "Если эти работники немедленно вернутся в Камбоджу, то, я думаю, в Таиланде возникнет нехватка рабочей силы, а у Камбоджи также возникнут проблемы с предоставлением работы тем, кто вернется из Таиланда в страну. Так что это также негативные последствия для обеих стран", - сказал Пхеа. По его словам, конфликт Таиланда и Камбоджи может иметь негативные последствия для региона, в частности, для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членами которой являются эти страны. "Если мы будем говорить о центральной роли и единстве АСЕАН в то время, когда две соседние страны, которые являются членами АСЕАН, разделены, это также нанесет ущерб центральной роли и единству АСЕАН. Сам регион будет еще более разделенным, в настоящее время материковая часть АСЕАН и приморская часть АСЕАН сильно разделены из-за своих национальных стратегических интересов. Теперь это может привести к еще большему ослаблению АСЕАН", - считает Пхеа. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031403475.html

https://ria.ru/20250725/kitaj-2031373947.html

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в мире, таиланд, камбоджа, франция, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей