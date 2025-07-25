https://ria.ru/20250725/konflikt-2031400488.html

Эксперт: Камбоджа принимает любые механизмы решения конфликта с Таиландом

Эксперт: Камбоджа принимает любые механизмы решения конфликта с Таиландом - РИА Новости, 25.07.2025

Эксперт: Камбоджа принимает любые механизмы решения конфликта с Таиландом

Правительство Камбоджи принимает и приветствует любые механизмы и платформы для урегулирования пограничного вопроса с Таиландом, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:36:00+03:00

2025-07-25T13:36:00+03:00

2025-07-25T13:36:00+03:00

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. Правительство Камбоджи принимает и приветствует любые механизмы и платформы для урегулирования пограничного вопроса с Таиландом, заявил РИА Новости в четверг генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа. "Правительство Камбоджи принимает и приветствует любой механизм, любую платформу по урегулированию нашего приграничного вопроса, будь то двусторонние переговоры, механизм третьей стороны, платформа или механизм ООН", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что "международное сообщество, ООН, и СБ ООН в частности, должны призвать Таиланд соблюдать международное право, Устав ООН, юрисдикцию и решения Международного суда ООН". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/kitaj-2031373947.html

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