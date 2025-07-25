https://ria.ru/20250725/konflikt-2031399397.html

Конфликт Камбоджи и Таиланда быстро не завершится, считает эксперт

Конфликт Камбоджи и Таиланда быстро не завершится, считает эксперт - РИА Новости, 25.07.2025

Конфликт Камбоджи и Таиланда быстро не завершится, считает эксперт

Пограничный конфликт Камбоджи и Таиланда не завершится в ближайшее время, заявил РИА Новости в четверг генеральный директор Института международных отношений... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:32:00+03:00

2025-07-25T13:32:00+03:00

2025-07-25T13:32:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. Пограничный конфликт Камбоджи и Таиланда не завершится в ближайшее время, заявил РИА Новости в четверг генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа. "Источник конфликта заключается в том, что Таиланд не соблюдает международный договор и конвенцию между Сиамом (ныне Таиланд) и Францией 1907 года. Позже, в 2001 году, две страны подписали Меморандум о взаимопонимании, который заложил основу для переговоров по пограничному вопросу. Таиланд неоднократно нарушал эти международные договоры, и поэтому происходили конфликты", - заявил Пхеа. По его словам, урегулировать приграничный вопрос с Таиландом будет несложно, если Бангкок будет соблюдать международно признанные договоры и соглашения, а также решения Международного суда ООН от 1962 года и 2013 года. "Это единственный путь для решения пограничного вопроса между двумя странами", - указал он. При этом, по мнению Пхеа, противостояние "не закончится в ближайшее время, потому что, если судить по приверженности и готовности Таиланда, они не собираются завершать это в скором времени". "Это очень и очень серьезная угроза нашей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", - заявил камбоджийский эксперт, комментируя действия соседней страны. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/zasedanie-2031359013.html

https://ria.ru/20250725/boepripasy-2031355333.html

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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей