Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей
Таиланд отверг участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей
© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью агентству Рейтер официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
"Я не думаю, что пока нам необходимо посредничество третьей стороны", - сказал он.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.