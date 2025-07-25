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Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
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10:09 25.07.2025 (обновлено: 10:15 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/konflikt-2031335193.html
Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей
Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей
Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:09:00+03:00
2025-07-25T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью агентству Рейтер официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун."Я не думаю, что пока нам необходимо посредничество третьей стороны", - сказал он.По его словам, Бангкок стремится к двустороннему решению пограничного конфликта с Пномпенем.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250725/stolknovenie-2031315507.html
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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок
Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей

Таиланд отверг участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей

© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью агентству Рейтер официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
"Я не думаю, что пока нам необходимо посредничество третьей стороны", - сказал он.
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По его словам, Бангкок стремится к двустороннему решению пограничного конфликта с Пномпенем.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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В миреТаиландКамбоджаБангкок
 
 
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