https://ria.ru/20250725/konflikt-2031335193.html

Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей

Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Таиланд отверг участие посредника в урегулировании конфликта с Камбоджей

Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:09:00+03:00

2025-07-25T10:09:00+03:00

2025-07-25T10:15:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

бангкок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031154120_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b8bf483f12224b27380e3ea8ca34e80.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью агентству Рейтер официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун."Я не думаю, что пока нам необходимо посредничество третьей стороны", - сказал он.По его словам, Бангкок стремится к двустороннему решению пограничного конфликта с Пномпенем.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250725/stolknovenie-2031315507.html

https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031321826.html

таиланд

камбоджа

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, камбоджа, бангкок