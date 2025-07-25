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Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, представительство МИД оказывает необходимую помощь во взаимодействии с посольствами... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:36:00+03:00
2025-07-25T19:36:00+03:00
2025-07-25T20:37:00+03:00
китай
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, представительство МИД оказывает необходимую помощь во взаимодействии с посольствами этих стран, сообщил МИД РФ."В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области", - сообщил МИД РФ на своем сайте.Министерство также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
китай
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китай, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, происшествия
Китай, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Происшествия
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24
МИД России: Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24