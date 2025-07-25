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В Армении разработали новый законопроект о климате - РИА Новости, 25.07.2025
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09:01 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/klimat-2031319796.html
В Армении разработали новый законопроект о климате
В Армении разработали новый законопроект о климате - РИА Новости, 25.07.2025
В Армении разработали новый законопроект о климате
В Армении разработан новый законопроект о климате для эффективной реализации климатической повестки, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:01:00+03:00
2025-07-25T09:01:00+03:00
в мире
армения
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никол пашинян
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл – РИА Новости. В Армении разработан новый законопроект о климате для эффективной реализации климатической повестки, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на Международной экологической конференции на Алтае. "Разработан новый законопроект Республики Армения о климате. Целью законопроекта является создание правовой и институциональной основы для разработки и реализации климатической политики в стране", - сказал Пашинян. Он напомнил, что в ответ на национальные потребности и международные обязательства в мае 2021 года правительство республики утвердило национальную программу действий по адаптации к изменению климата и перечень мер на период с 2021 по 2026 годы, определив стратегические рамки адаптации и усилий по ее планированию в стране на постоянной и непрерывной основе в будущем. По его словам, Ереван также приветствует сотрудничество государств, членов ЕАЭС в рамках климатической повестки. "Мы также присоединились к инициативе киргизской стороны под названием "Группа горного партнерства" в рамках конференции сторон комиссии ООН по изменению климата. Надеемся, что группа станет активным участником переговорных процессов в рамках климатической конференции, в целях чего готовы активно содействовать в формировании необходимой повестки в рамках группы", - заявил Пашинян. Армянский премьер напомнил, что 17-я конференция биологическому разнообразию будет проведена в Армении в октябре 2026 года. "Рассчитываем на участие высокопоставленных делегаций из ваших стран, а также представителей академических и экспертных кругов в работе COP-17. В качестве председателя и принимающей стороны Армения приложит все усилия для продуктивного диалога, сближения позиций сторон и принятия сбалансированных и содержательных решений, учитывающих интересы и приоритеты всех сторон. Уверены, что вместе мы сможем внести существенный вклад в глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов в духе общей ответственности за нашу планету", - подчеркнул Пашинян.
https://ria.ru/20250724/klimat-2031032658.html
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в мире, армения, республика алтай, ереван, никол пашинян, евразийский экономический союз, оон
В мире, Армения, Республика Алтай, Ереван, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, ООН
В Армении разработали новый законопроект о климате

Пашинян: разработан новый законопроект Республики Армения о климате

© Sputnik / Asatur YesayantsАрмения
Армения - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Армения. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл – РИА Новости. В Армении разработан новый законопроект о климате для эффективной реализации климатической повестки, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на Международной экологической конференции на Алтае.
"Разработан новый законопроект Республики Армения о климате. Целью законопроекта является создание правовой и институциональной основы для разработки и реализации климатической политики в стране", - сказал Пашинян.
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Он напомнил, что в ответ на национальные потребности и международные обязательства в мае 2021 года правительство республики утвердило национальную программу действий по адаптации к изменению климата и перечень мер на период с 2021 по 2026 годы, определив стратегические рамки адаптации и усилий по ее планированию в стране на постоянной и непрерывной основе в будущем. По его словам, Ереван также приветствует сотрудничество государств, членов ЕАЭС в рамках климатической повестки.
"Мы также присоединились к инициативе киргизской стороны под названием "Группа горного партнерства" в рамках конференции сторон комиссии ООН по изменению климата. Надеемся, что группа станет активным участником переговорных процессов в рамках климатической конференции, в целях чего готовы активно содействовать в формировании необходимой повестки в рамках группы", - заявил Пашинян.
Армянский премьер напомнил, что 17-я конференция биологическому разнообразию будет проведена в Армении в октябре 2026 года. "Рассчитываем на участие высокопоставленных делегаций из ваших стран, а также представителей академических и экспертных кругов в работе COP-17. В качестве председателя и принимающей стороны Армения приложит все усилия для продуктивного диалога, сближения позиций сторон и принятия сбалансированных и содержательных решений, учитывающих интересы и приоритеты всех сторон. Уверены, что вместе мы сможем внести существенный вклад в глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов в духе общей ответственности за нашу планету", - подчеркнул Пашинян.
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В миреАрменияРеспублика АлтайЕреванНикол ПашинянЕвразийский экономический союзООН
 
 
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