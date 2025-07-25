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Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия
Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия - РИА Новости, 25.07.2025
Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и его подчиненных с Днем сотрудника органов... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:12:00+03:00
2025-07-25T17:12:00+03:00
2025-07-25T17:12:00+03:00
россия
петр i
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и его подчиненных с Днем сотрудника органов следствия РФ, отметив, что сотрудники СК призваны проявлять ответственность и мужество в своем служении, что особенно важно в непростое для России время. "Деятельность возглавляемого вами ведомства направлена на защиту конституционных прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства, поэтому работники Следственного комитета призваны являть в своем служении высокий профессионализм и принципиальность, ответственность и мужество, что особенно важно в нынешнее непростое время", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. День сотрудника органов следствия РФ отмечается 25 июля с 2014 года по постановлению правительства РФ. В 1713 году 25 июля был издан указ Петра I "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского". Канцелярия подчинялась непосредственно Петру I и разбирала дела о взяточничестве, мошенничестве, казнокрадстве, служебных подлогах.
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031187527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, петр i, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество
Россия, Петр I, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия
Патриарх Кирилл: сотрудники СК призваны проявлять мужество в непростое время