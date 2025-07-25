https://ria.ru/20250725/kirill-2031469557.html

Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия

Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия - РИА Новости, 25.07.2025

Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и его подчиненных с Днем сотрудника органов... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:12:00+03:00

2025-07-25T17:12:00+03:00

2025-07-25T17:12:00+03:00

россия

петр i

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018040732_0:55:3217:1865_1920x0_80_0_0_9fb8cfc010f72eb55785314815da4c69.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и его подчиненных с Днем сотрудника органов следствия РФ, отметив, что сотрудники СК призваны проявлять ответственность и мужество в своем служении, что особенно важно в непростое для России время. "Деятельность возглавляемого вами ведомства направлена на защиту конституционных прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства, поэтому работники Следственного комитета призваны являть в своем служении высокий профессионализм и принципиальность, ответственность и мужество, что особенно важно в нынешнее непростое время", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. День сотрудника органов следствия РФ отмечается 25 июля с 2014 года по постановлению правительства РФ. В 1713 году 25 июля был издан указ Петра I "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского". Канцелярия подчинялась непосредственно Петру I и разбирала дела о взяточничестве, мошенничестве, казнокрадстве, служебных подлогах.

https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031187527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, петр i, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество