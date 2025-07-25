"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США
Скотт Риттер: Зеленский создает базу поддержки на Украине из мафии
© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Старые хозяева уже не устраивают Владимира Зеленского, поэтому он ищет новую базу поддержки внутри Украины, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Он завязан на Европе и западных политиках. Зеленский может сдать Грэма*. Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет, добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все", — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что глава киевского режима пытается всеми способами удержаться у власти. По его словам, Зеленский готов пойти на сделку с любым человеком, который пообещает защиту и силу.
"Сейчас Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства. Для чего? Чтобы взять все потоки коррупции в свои руки. Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец", — заключил Риттер.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов