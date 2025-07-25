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"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США - РИА Новости, 25.07.2025
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04:51 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/khozyain-2031298645.html
"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США
"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США - РИА Новости, 25.07.2025
"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США
Старые хозяева уже не устраивают Владимира Зеленского, поэтому он ищет новую базу поддержки внутри Украины, заявил американский геополитический аналитик Скотт... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:51:00+03:00
2025-07-25T04:51:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
скотт риттер
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Старые хозяева уже не устраивают Владимира Зеленского, поэтому он ищет новую базу поддержки внутри Украины, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Он завязан на Европе и западных политиках. Зеленский может сдать Грэма*. Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет, добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что глава киевского режима пытается всеми способами удержаться у власти. По его словам, Зеленский готов пойти на сделку с любым человеком, который пообещает защиту и силу."Сейчас Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства. Для чего? Чтобы взять все потоки коррупции в свои руки. Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец", — заключил Риттер.Зеленский против антикоррупционных ведомств* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250725/protesty-2031287412.html
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в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, скотт риттер, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США

Скотт Риттер: Зеленский создает базу поддержки на Украине из мафии

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Старые хозяева уже не устраивают Владимира Зеленского, поэтому он ищет новую базу поддержки внутри Украины, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Он завязан на Европе и западных политиках. Зеленский может сдать Грэма*. Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет, добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все", — сказал он.
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Аналитик подчеркнул, что глава киевского режима пытается всеми способами удержаться у власти. По его словам, Зеленский готов пойти на сделку с любым человеком, который пообещает защиту и силу.
"Сейчас Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства. Для чего? Чтобы взять все потоки коррупции в свои руки. Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец", — заключил Риттер.
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Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Новый "генерал Армагеддон": Россия снова напугала Запад
Вчера, 13:16
 
В миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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