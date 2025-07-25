https://ria.ru/20250725/khozyain-2031298645.html

"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США

"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США - РИА Новости, 25.07.2025

"Два хозяина": план Зеленского по захвату власти вызвал омерзение в США

Старые хозяева уже не устраивают Владимира Зеленского, поэтому он ищет новую базу поддержки внутри Украины, заявил американский геополитический аналитик Скотт... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:51:00+03:00

2025-07-25T04:51:00+03:00

2025-07-25T04:51:00+03:00

в мире

украина

европа

киев

владимир зеленский

скотт риттер

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999799520_0:20:2814:1603_1920x0_80_0_0_31b7e3912e45a4582d93a049b36b0247.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Старые хозяева уже не устраивают Владимира Зеленского, поэтому он ищет новую базу поддержки внутри Украины, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Он завязан на Европе и западных политиках. Зеленский может сдать Грэма*. Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет, добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что глава киевского режима пытается всеми способами удержаться у власти. По его словам, Зеленский готов пойти на сделку с любым человеком, который пообещает защиту и силу."Сейчас Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства. Для чего? Чтобы взять все потоки коррупции в свои руки. Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец", — заключил Риттер.Зеленский против антикоррупционных ведомств* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250725/protesty-2031287412.html

https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html

https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, скотт риттер, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины