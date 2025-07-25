https://ria.ru/20250725/kamchatka-2031290252.html
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока - РИА Новости, 25.07.2025
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока
Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:30:00+03:00
2025-07-25T02:30:00+03:00
2025-07-25T02:30:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ. В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые. "Два ощущаемых афтершока произошли на Камчатке. Первый из них произошел в 182 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 16 километров. Его магнитуда составила 5,9. Жители краевой столицы ощутили его силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении. Второй афтершок произошел спустя пару минут в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 22 километра. Магнитуда афтершока составила 6.0. Этот подземный толчок также ощущался силой до 2-3 баллов, добавляют в главке.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030381053.html
https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6