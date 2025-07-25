https://ria.ru/20250725/kamchatka-2031290252.html

На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока

На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока - РИА Новости, 25.07.2025

На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока

Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:30:00+03:00

2025-07-25T02:30:00+03:00

2025-07-25T02:30:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ. В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые. "Два ощущаемых афтершока произошли на Камчатке. Первый из них произошел в 182 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 16 километров. Его магнитуда составила 5,9. Жители краевой столицы ощутили его силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении. Второй афтершок произошел спустя пару минут в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 22 километра. Магнитуда афтершока составила 6.0. Этот подземный толчок также ощущался силой до 2-3 баллов, добавляют в главке.

https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030381053.html

https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)