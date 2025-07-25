Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kamchatka-2031290252.html
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока - РИА Новости, 25.07.2025
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока
Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:30:00+03:00
2025-07-25T02:30:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ. В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые. "Два ощущаемых афтершока произошли на Камчатке. Первый из них произошел в 182 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 16 километров. Его магнитуда составила 5,9. Жители краевой столицы ощутили его силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении. Второй афтершок произошел спустя пару минут в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 22 километра. Магнитуда афтершока составила 6.0. Этот подземный толчок также ощущался силой до 2-3 баллов, добавляют в главке.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030381053.html
https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока

На Камчатке произошли два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Два ощущаемых афтершока магнитудой 5,9 и 6 произошли на Камчатке после мощных сейсмособытий 20 июля, сообщает в пятницу региональный ГУ МЧС РФ.
В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее. Толчки будут продолжаться больше месяца, отмечали ученые.
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Афтершоки на Камчатке будут продолжаться несколько месяцев
21 июля, 11:59
"Два ощущаемых афтершока произошли на Камчатке. Первый из них произошел в 182 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 16 километров. Его магнитуда составила 5,9. Жители краевой столицы ощутили его силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении.
Второй афтершок произошел спустя пару минут в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 22 километра. Магнитуда афтершока составила 6.0. Этот подземный толчок также ощущался силой до 2-3 баллов, добавляют в главке.
Подножье вулкана Авачинский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы
Вчера, 02:58
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала