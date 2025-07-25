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Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kadyrov-2031547176.html
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного - РИА Новости, 25.07.2025
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:57:00+03:00
2025-07-25T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением. "Взяли в плен раненого военнослужащего ВСУ в районе села Поповка. Игорь Ковальчук, 52 года. Мобилизованный. Как и многие на той стороне, оказался на передовой не по своему выбору и довольно быстро почувствовал на себе цену такого "призыва", - написал он. Ковальчук, по словам Кадырова, получил тяжелое ранение в ногу в день прибытия, 20 апреля, передвигаться не мог, а сослуживцы бросили. "Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава республики.
https://ria.ru/20250708/kadyrov-2028027593.html
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в мире, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного

Кадыров рассказал, как 52-летнему пленному ВСУ оказали медицинскую помощь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением.
«
"Взяли в плен раненого военнослужащего ВСУ в районе села Поповка. Игорь Ковальчук, 52 года. Мобилизованный. Как и многие на той стороне, оказался на передовой не по своему выбору и довольно быстро почувствовал на себе цену такого "призыва", - написал он.
Ковальчук, по словам Кадырова, получил тяжелое ранение в ногу в день прибытия, 20 апреля, передвигаться не мог, а сослуживцы бросили.
"Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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