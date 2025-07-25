https://ria.ru/20250725/kadyrov-2031547176.html

Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного

Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного - РИА Новости, 25.07.2025

Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:57:00+03:00

2025-07-25T23:57:00+03:00

2025-07-25T23:57:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением. "Взяли в плен раненого военнослужащего ВСУ в районе села Поповка. Игорь Ковальчук, 52 года. Мобилизованный. Как и многие на той стороне, оказался на передовой не по своему выбору и довольно быстро почувствовал на себе цену такого "призыва", - написал он. Ковальчук, по словам Кадырова, получил тяжелое ранение в ногу в день прибытия, 20 апреля, передвигаться не мог, а сослуживцы бросили. "Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава республики.

https://ria.ru/20250708/kadyrov-2028027593.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рамзан кадыров, вооруженные силы украины