https://ria.ru/20250725/kadyrov-2031547176.html
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного - РИА Новости, 25.07.2025
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:57:00+03:00
2025-07-25T23:57:00+03:00
2025-07-25T23:57:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего Игоря Ковальчука — украинского пленного с ранением. "Взяли в плен раненого военнослужащего ВСУ в районе села Поповка. Игорь Ковальчук, 52 года. Мобилизованный. Как и многие на той стороне, оказался на передовой не по своему выбору и довольно быстро почувствовал на себе цену такого "призыва", - написал он. Ковальчук, по словам Кадырова, получил тяжелое ранение в ногу в день прибытия, 20 апреля, передвигаться не мог, а сослуживцы бросили. "Лишь спустя неделю его нашли наши бойцы. В отличие от командования, они не прошли мимо. Ковальчук был взят в плен, эвакуирован и получил необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава республики.
https://ria.ru/20250708/kadyrov-2028027593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о судьбе 52-летнего украинского пленного
Кадыров рассказал, как 52-летнему пленному ВСУ оказали медицинскую помощь