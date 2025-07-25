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Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 25.07.2025 (обновлено: 23:51 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/kadyrov-2031546032.html
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 25.07.2025
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе села Работино на ореховском направлении спецоперации. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:46:00+03:00
2025-07-25T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе села Работино на ореховском направлении спецоперации. "Ореховское направление. Район села Работино. Здесь выполняет оперативно-боевые задачи личный состав батальона "Юг-АХМАТ" МО РФ... Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепы укрофашистов, а также фиксирует любые передвижения врага. После за дело принимаются наши FPV-расчёты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы", — написал Кадыров. Он отметил, что на видео лишь "небольшая часть" важной работы, которую ежедневно выполняют бойцы батальона. Глава региона добавил, что они наносят "невосполнимый ущерб противнику", приближая победу России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, работино, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино

Кадыров рассказал, как "Юг-АХМАТ" уничтожает огневые точки ВСУ в районе Работино

© Фото : Telegram-канал Рамзана КадыроваУничтожение огневых точек ВСУ в районе Работино
Уничтожение огневых точек ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Telegram-канал Рамзана Кадырова
Уничтожение огневых точек ВСУ в районе Работино
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе села Работино на ореховском направлении спецоперации.
«
"Ореховское направление. Район села Работино. Здесь выполняет оперативно-боевые задачи личный состав батальона "Юг-АХМАТ" МО РФ... Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепы укрофашистов, а также фиксирует любые передвижения врага. После за дело принимаются наши FPV-расчёты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы", — написал Кадыров.
Он отметил, что на видео лишь "небольшая часть" важной работы, которую ежедневно выполняют бойцы батальона. Глава региона добавил, что они наносят "невосполнимый ущерб противнику", приближая победу России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаботиноРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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