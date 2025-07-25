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Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 25.07.2025
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе села Работино на ореховском направлении спецоперации. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:46:00+03:00
2025-07-25T23:46:00+03:00
2025-07-25T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе села Работино на ореховском направлении спецоперации. "Ореховское направление. Район села Работино. Здесь выполняет оперативно-боевые задачи личный состав батальона "Юг-АХМАТ" МО РФ... Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепы укрофашистов, а также фиксирует любые передвижения врага. После за дело принимаются наши FPV-расчёты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы", — написал Кадыров. Он отметил, что на видео лишь "небольшая часть" важной работы, которую ежедневно выполняют бойцы батальона. Глава региона добавил, что они наносят "невосполнимый ущерб противнику", приближая победу России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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безопасность, работино, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино
Кадыров рассказал, как "Юг-АХМАТ" уничтожает огневые точки ВСУ в районе Работино