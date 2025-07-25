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Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" нашли в Якутии
Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" нашли в Якутии - РИА Новости, 25.07.2025
Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" нашли в Якутии
Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" найдены в двух районах Якутии, предстоит их эвакуация и доставка на космодром "Восточный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:13:00+03:00
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ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" найдены в двух районах Якутии, предстоит их эвакуация и доставка на космодром "Восточный", сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. В пятницу в 8.54 мск с космодрома "Восточный" был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 18 малыми спутниками. "Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в двух районах Якутии - Алданском и Вилюйском", - информирует пресс-служба. По данным Службы спасения, экологи в Вилюйском районе взяли пробы и провели замеры гамма-излучения. "Предстоит эвакуация обнаруженных фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя... В дальнейшем фрагменты разместят в контейнер и доставят на космодром "Восточный", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, роскосмос, республика саха (якутия), россия
Происшествия, Роскосмос, Республика Саха (Якутия), Россия
Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" нашли в Якутии
Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" нашли в двух районах Якутии
ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Отделяющие фрагменты ракеты "Союз-2.1б" найдены в двух районах Якутии, предстоит их эвакуация и доставка на космодром "Восточный", сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
В пятницу в 8.54 мск с космодрома "Восточный" был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 18 малыми спутниками.
"Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в двух районах Якутии - Алданском и Вилюйском", - информирует пресс-служба.
По данным Службы спасения, экологи в Вилюйском районе взяли пробы и провели замеры гамма-излучения. "Предстоит эвакуация обнаруженных фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя... В дальнейшем фрагменты разместят в контейнер и доставят на космодром "Восточный", - рассказали в ведомстве.