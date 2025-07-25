https://ria.ru/20250725/ispaniya-2031284508.html

Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину

Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025

Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал намерение французского президента Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Палестины. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:46:00+03:00

2025-07-25T00:46:00+03:00

2025-07-25T05:36:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал намерение французского президента Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Палестины. Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее осудил решение Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор. "Я приветствую решение Франции присоединиться к Испании и другим европейским странам в признании Палестины. Вместе мы должны защитить то, что пытается уничтожить Нетаньяху (премьер-министр Израиля). Решение о двух государствах — это единственно возможный путь", - написал Санчес в социальной сети Х. Испания официально признала Палестину в качестве государства в мае 2024 года.

https://ria.ru/20250724/izrail-2031280956.html

https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, испания, франция, эммануэль макрон, педро санчес, биньямин нетаньяху, оон