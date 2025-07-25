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Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
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00:46 25.07.2025 (обновлено: 05:36 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ispaniya-2031284508.html
Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину
Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину
Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал намерение французского президента Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Палестины. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:46:00+03:00
2025-07-25T05:36:00+03:00
в мире
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал намерение французского президента Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Палестины. Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее осудил решение Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор. "Я приветствую решение Франции присоединиться к Испании и другим европейским странам в признании Палестины. Вместе мы должны защитить то, что пытается уничтожить Нетаньяху (премьер-министр Израиля). Решение о двух государствах — это единственно возможный путь", - написал Санчес в социальной сети Х. Испания официально признала Палестину в качестве государства в мае 2024 года.
https://ria.ru/20250724/izrail-2031280956.html
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в мире, палестина, испания, франция, эммануэль макрон, педро санчес, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Палестина, Испания, Франция, Эммануэль Макрон, Педро Санчес, Биньямин Нетаньяху, ООН
Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину

Премьер Испании Санчес приветствовал намерение Франции признать Палестину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал намерение французского президента Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Палестины.
Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее осудил решение Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину
Вчера, 23:59
"Я приветствую решение Франции присоединиться к Испании и другим европейским странам в признании Палестины. Вместе мы должны защитить то, что пытается уничтожить Нетаньяху (премьер-министр Израиля). Решение о двух государствах — это единственно возможный путь", - написал Санчес в социальной сети Х.
Испания официально признала Палестину в качестве государства в мае 2024 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
17 октября 2024, 01:01
 
В миреПалестинаИспанияФранцияЭммануэль МакронПедро СанчесБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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