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Дело бывшего замглавы МВД Дагестана рассмотрят в Москве

Дело бывшего замглавы МВД Дагестана рассмотрят в Москве - РИА Новости, 25.07.2025

Дело бывшего замглавы МВД Дагестана рассмотрят в Москве

Верховный суд РФ постановил рассмотреть в Москве уголовное дело бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:19:00+03:00

2025-07-25T16:19:00+03:00

2025-07-25T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ постановил рассмотреть в Москве уголовное дело бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Дело будет рассматриваться в Перовском районном суде города Москвы", - сказал собеседник агентства. Ранее прокуратура подала в ВС Р ходатайство об изменении подсудности и передаче дела из Кировского суда Махачкалы в один из районных судов Москвы или Московской области. По уголовному делу также проходят бывший подчиненный Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые. Они находятся в СИЗО с ноября 2023 года. По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.

https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, республика дагестан, россия