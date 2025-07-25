https://ria.ru/20250725/isaevich-2031413604.html
Исаевич: льготные кредиты станут для МСП дешевле после снижения ставки
Исаевич: льготные кредиты станут для МСП дешевле после снижения ставки - РИА Новости, 25.07.2025
Исаевич: льготные кредиты станут для МСП дешевле после снижения ставки
Решение Банка России о снижении ключевой ставки позволит снизить проценты по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Решение Банка России о снижении ключевой ставки позволит снизить проценты по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.После решения регулятора уменьшить ключевую ставку до 18% ставка по кредитам для малых технологических компаний опустится до 11%, а инвестиционное кредитование в приоритетных отраслях будет доступно под 14,5%."Снижение ключевой ставки напрямую влияет на условия предоставления МСП средств по льготным программам. Уменьшение "ключа" на три пункта за последние полтора месяца является хорошим трендом и уже более ощутимо для малого бизнеса. За решением Банка России следует снижение процентов в рамках льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Эти изменения вступают в силу автоматически, не требуют никакого внесения изменений в условия программ, что обеспечивает непрерывный доступ предпринимателей к льготным заемным средствам", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В рамках льготной программы для малых технологических компаний (МТК), где расчет ведется по формуле "ключевая ставка минус 7%", кредиты будут выдаваться под 11% годовых. По ранее выданным кредитам по этой программе также произойдет снижение ставки.По льготной программе для МСП в сфере станкостроения и робототехники на первый год льготная ставка фиксированная и сохранится на уровне 5% годовых. На второй год она составит половину от ключевой + 1% (это будет 10%), а в третий — 1/2 "ключа" +3% (это 12%).Одновременно меняются условия льготной программы инвестиционного кредитования для МСП приоритетных отраслей (туризм, производство, логистика, IT и научно-техническая деятельность). Ее реализуют совместно Корпорация МСП, Банк России и Минэкономразвития РФ. По ней ставка рассчитывается по формуле "ключевая минус 3,5%". Таким образом, кредиты по этой программы будут предоставляться под 14,5%. Новые транши по ранее выданным кредитам также будут уже по новой ставке.В пятницу Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 2%, до 18% годовых. Предыдущее снижение — с 21% до 20% — регулятор произвел в июне.
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поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, александр исаевич, россия
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Россия
Исаевич: льготные кредиты станут для МСП дешевле после снижения ставки
Александр Исаевич: льготные кредиты станут для МСП дешевле после снижения ставки
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Решение Банка России о снижении ключевой ставки позволит снизить проценты по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.
После решения регулятора уменьшить ключевую ставку до 18% ставка по кредитам для малых технологических компаний опустится до 11%, а инвестиционное кредитование в приоритетных отраслях будет доступно под 14,5%.
"Снижение ключевой ставки напрямую влияет на условия предоставления МСП средств по льготным программам. Уменьшение "ключа" на три пункта за последние полтора месяца является хорошим трендом и уже более ощутимо для малого бизнеса. За решением Банка России следует снижение процентов в рамках льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Эти изменения вступают в силу автоматически, не требуют никакого внесения изменений в условия программ, что обеспечивает непрерывный доступ предпринимателей к льготным заемным средствам", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В рамках льготной программы для малых технологических компаний (МТК), где расчет ведется по формуле "ключевая ставка минус 7%", кредиты будут выдаваться под 11% годовых. По ранее выданным кредитам по этой программе также произойдет снижение ставки.
По льготной программе для МСП в сфере станкостроения и робототехники на первый год льготная ставка фиксированная и сохранится на уровне 5% годовых. На второй год она составит половину от ключевой + 1% (это будет 10%), а в третий — 1/2 "ключа" +3% (это 12%).
Одновременно меняются условия льготной программы инвестиционного кредитования для МСП приоритетных отраслей (туризм, производство, логистика, IT и научно-техническая деятельность). Ее реализуют совместно Корпорация МСП, Банк России и Минэкономразвития РФ. По ней ставка рассчитывается по формуле "ключевая минус 3,5%". Таким образом, кредиты по этой программы будут предоставляться под 14,5%. Новые транши по ранее выданным кредитам также будут уже по новой ставке.
В пятницу Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 2%, до 18% годовых. Предыдущее снижение — с 21% до 20% — регулятор произвел в июне.