https://ria.ru/20250725/ii-2031447498.html

Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ

Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ - РИА Новости, 25.07.2025

Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ

В Подмосковье камеры, оснащенные искусственным интеллектом, с начала года обнаружили 39 лесных пожаров, это примерно треть всех возгораний на лесных... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:52:00+03:00

2025-07-25T15:52:00+03:00

2025-07-25T15:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье камеры, оснащенные искусственным интеллектом, с начала года обнаружили 39 лесных пожаров, это примерно треть всех возгораний на лесных территориях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что технологию привлекли в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Система видеомониторинга позволяет оперативнее реагировать на возгорания, а значит – быстрее их ликвидировать. "Леса в Подмосковье занимают около 43% всей территории – почти 2 миллиона гектаров. И, конечно, наша задача – эффективно предупреждать и оперативно тушить пожары, особенно в летнее время. По поручению президента занимаемся обводнением торфяников, закупаем технику и так далее. Кроме того, в области работает специальная система выявления и противодействия лесным пожарам, которая включает четыре уровня мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с использованием БПЛА) и космический мониторинг", – приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, с начала года благодаря "умным" камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 гектаров – около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов. Таким образом, специалисты видят 100% лесных территорий. Глава региона добавил, что в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установят еще пять видеокомплексов для усиления контроля.

https://ria.ru/20250725/zhile-2031438668.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, искусственный интеллект (ии)