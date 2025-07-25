Рейтинг@Mail.ru
Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:52 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ii-2031447498.html
Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ
Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ - РИА Новости, 25.07.2025
Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ
В Подмосковье камеры, оснащенные искусственным интеллектом, с начала года обнаружили 39 лесных пожаров, это примерно треть всех возгораний на лесных... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:52:00+03:00
2025-07-25T15:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031447145_0:3:1268:716_1920x0_80_0_0_817bffe5061703ab932266b7698ef029.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье камеры, оснащенные искусственным интеллектом, с начала года обнаружили 39 лесных пожаров, это примерно треть всех возгораний на лесных территориях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что технологию привлекли в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Система видеомониторинга позволяет оперативнее реагировать на возгорания, а значит – быстрее их ликвидировать. "Леса в Подмосковье занимают около 43% всей территории – почти 2 миллиона гектаров. И, конечно, наша задача – эффективно предупреждать и оперативно тушить пожары, особенно в летнее время. По поручению президента занимаемся обводнением торфяников, закупаем технику и так далее. Кроме того, в области работает специальная система выявления и противодействия лесным пожарам, которая включает четыре уровня мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с использованием БПЛА) и космический мониторинг", – приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, с начала года благодаря "умным" камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 гектаров – около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов. Таким образом, специалисты видят 100% лесных территорий. Глава региона добавил, что в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установят еще пять видеокомплексов для усиления контроля.
https://ria.ru/20250725/zhile-2031438668.html
https://ria.ru/20250724/dzhaz-2031249254.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031447145_155:0:1114:719_1920x0_80_0_0_b82547abc26bbd658523be4506cc11c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Искусственный интеллект (ИИ)
Более трети лесных пожаров в Подмосковье обнаружили благодаря камерам с ИИ

Камеры с ИИ помогают обнаруживать треть лесных пожаров в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Московской областиКамеры с ИИ в Подмосковье
Камеры с ИИ в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Московской области
Камеры с ИИ в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье камеры, оснащенные искусственным интеллектом, с начала года обнаружили 39 лесных пожаров, это примерно треть всех возгораний на лесных территориях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Отмечается, что технологию привлекли в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Система видеомониторинга позволяет оперативнее реагировать на возгорания, а значит – быстрее их ликвидировать.
Строительство жилых домов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья
15:25
"Леса в Подмосковье занимают около 43% всей территории – почти 2 миллиона гектаров. И, конечно, наша задача – эффективно предупреждать и оперативно тушить пожары, особенно в летнее время. По поручению президента занимаемся обводнением торфяников, закупаем технику и так далее. Кроме того, в области работает специальная система выявления и противодействия лесным пожарам, которая включает четыре уровня мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с использованием БПЛА) и космический мониторинг", – приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
По его словам, с начала года благодаря "умным" камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 гектаров – около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов. Таким образом, специалисты видят 100% лесных территорий.
Глава региона добавил, что в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установят еще пять видеокомплексов для усиления контроля.
Саксофон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Фестиваль джаза в Подмосковье пройдет 23 и 24 августа
Вчера, 19:31
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала