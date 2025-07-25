В Харькове прогремел очередной взрыв
В Харькове на фоне объявленной в области воздушной тревоги снова прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара после взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в Харькове на Украине на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Вечером в пятницу мэр Харькова Игорь Терехов и украинские СМИ сообщали о трех взрывах в городе.
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"Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушная тревога объявлена в 19.58.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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