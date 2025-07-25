https://ria.ru/20250725/gosduma-2031289875.html

В Госдуме рассказали, можно ли уходить с работы для кормления ребенка

В Госдуме рассказали, можно ли уходить с работы для кормления ребенка - РИА Новости, 25.07.2025

В Госдуме рассказали, можно ли уходить с работы для кормления ребенка

Мама ребёнка в возрасте до полутора лет кроме обеденного перерыва, по закону, имеет право на дополнительные перерывы для кормления ребенка: не реже чем через... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:28:00+03:00

2025-07-25T02:28:00+03:00

2025-07-25T02:28:00+03:00

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екатерина стенякина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мама ребёнка в возрасте до полутора лет кроме обеденного перерыва, по закону, имеет право на дополнительные перерывы для кормления ребенка: не реже чем через каждые 3 часа и не менее 30 минут каждый, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Право мамы на перерывы для кормления закреплено в главе 41 Трудового кодекса РФ ("Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями"). В статье 258 сказано, что мама ребёнка в возрасте до 1,5 лет кроме обеденного перерыва имеет право на дополнительные перерывы для кормления: не реже чем через каждые 3 часа, не менее 30 минут каждый", - сказала Стенякина. Она уточнила, что, если у женщины два или более ребёнка в возрасте до 1,5 лет, продолжительность каждого перерыва для кормления должна быть не менее часа. "Конечно, добраться до дома и обратно за полчаса–час можно только в том случае, если работа совсем близко к дому. Поэтому по заявлению сотрудницы перерывы для кормления можно объединить и перенести на начало или конец рабочего дня или добавить к обеденному перерыву", - добавила политик. Депутат отметила, что перерывы для кормления входят в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка. Кроме того, по ее словам, родитель ребёнка до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет) может подать заявление на сокращение рабочего дня (недели), и работодатель не имеет права отказать, это следует из статьи 93 ТК РФ. "Зарплата в этом случае пропорционально снижается или выплачивается в зависимости от выполненного объёма работы", - подчеркнула Стенякина.

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011087486.html

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015418476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф