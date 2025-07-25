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Арбитраж Москвы запретил Google судиться с Россией в США

Арбитраж Москвы запретил Google судиться с Россией в США - РИА Новости, 25.07.2025

Арбитраж Москвы запретил Google судиться с Россией в США

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о том, чтобы запретить ирландскому офису Google продолжать разбирательство в арбитражных судах США по делам... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:54:00+03:00

2025-07-25T18:54:00+03:00

2025-07-25T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о том, чтобы запретить ирландскому офису Google продолжать разбирательство в арбитражных судах США по делам конкурсного управляющего Валерия Таляровского, сообщают "Ведомости" со ссылкой на решение судебной инстанции.За каждое нарушение запрета, как пояснил "Ведомостям" партнер Art de Lex Артур Зурабян, Google Ireland может грозить штраф в размере 65,08 миллиарда рублей.Суд счел такое ограничение обоснованным, поскольку Google Ireland Limited уже пыталась продолжить разбирательства в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии в нарушение наложенного ранее запрета.Отмечается, что Google Ireland Limited настаивала на том, что заявления об оспаривании сделок должны быть рассмотрены не банкротным судом, то есть Арбитражным судом Москвы, а иностранным коммерческим арбитражем. Таляровский подчеркивал, что это невозможно в связи с западными санкциями и действиями самой корпорации Google.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублейМосковский суд в январе 2025 года в деле о банкротстве ООО "Гугл" по заявлению Таляровского запретил Google Ireland Limited "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".Обеспечительные меры были приняты 30 января в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland Limited, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей.Ранее суд в России несколько раз штрафовал Google после выявленных Роскомнадзором нарушений. В отношении этой компании впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.По состоянию на конец июня 2025 года долг американской компании Google LLC в России составил 27,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250719/sud-2030084333.html

https://ria.ru/20250708/espch-2027800533.html

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