https://ria.ru/20250725/golosovanie-2031332694.html

Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер

Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер - РИА Новости, 25.07.2025

Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер

Власти Молдавии намеренно нарушают право на голосование своих граждан, которые проживают в России, поскольку делят молдаван на своих и чужих, заявил... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:58:00+03:00

2025-07-25T09:58:00+03:00

2025-07-25T09:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно нарушают право на голосование своих граждан, которые проживают в России, поскольку делят молдаван на своих и чужих, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Центральная избирательная комиссии Молдавии 22 июля сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней. "Мы сожалеем, что нынешняя власть разделила молдаван на "ваших" и на "наших", на прозападных и провосточных. Ввиду того, что власть принимает решение о том, где и сколько будет открыто участков, мы думаем, что на этот раз тоже будет нарушение прав человека, конституции Молдавии и в России откроют не более двух избирательных участков", - заявил Тарлев в своем блоге. Он отметил, что самые скромные данные говорят о том, что в России живут свыше 350 тысяч граждан Молдавии с правом голоса, а реально их больше полумиллиона. "Мы будем работать с нашими гражданами где бы они не находились, чтобы они знали, как они могут реализовать свое право голоса", — добавил Тарлев. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250718/moldavija-2030062476.html

https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html

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