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Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
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19:22 25.07.2025 (обновлено: 21:23 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/glava-2031534400.html
Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове
Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове
Глава МЧС России Александр Куренков проверил, как организованы поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:22:00+03:00
2025-07-25T21:23:00+03:00
происшествия
россия
саратов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил, как организованы поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Министр побывал на месте ЧС, пообщался со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели доложили ему, что на нижнем ярусе дома работают кинологические расчеты. При помощи альпинистского снаряжения на верхних этажах спасатели разбирают завалы. Каждые 20-30 минут объявляются "минуты тишины", чтобы по звукам из-под завалов можно было определить, есть ли там выжившие. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, что людей внутри нет. "Здесь будет выставлено освещение. Работа будет круглосуточной. Спасатели работают посменно", - сказал министр. Он попросил уделять особое внимание технике безопасности при проведении поисково-спасательных работ В целом, отметил глава МЧС, приняты достаточные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Министр поблагодарил спасателей за работу. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html
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саратов
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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происшествия, россия, саратов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове

Глава МЧС Куренков проверил организацию работ спасателей на месте ЧП в Саратове

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил, как организованы поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове.
Министр побывал на месте ЧС, пообщался со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели доложили ему, что на нижнем ярусе дома работают кинологические расчеты. При помощи альпинистского снаряжения на верхних этажах спасатели разбирают завалы. Каждые 20-30 минут объявляются "минуты тишины", чтобы по звукам из-под завалов можно было определить, есть ли там выжившие.
Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, что людей внутри нет. "Здесь будет выставлено освещение. Работа будет круглосуточной. Спасатели работают посменно", - сказал министр. Он попросил уделять особое внимание технике безопасности при проведении поисково-спасательных работ
В целом, отметил глава МЧС, приняты достаточные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Министр поблагодарил спасателей за работу.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияРоссияСаратовАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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