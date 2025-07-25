https://ria.ru/20250725/glava-2031534400.html

Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове

Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков проверил, как организованы поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T19:22:00+03:00

2025-07-25T21:23:00+03:00

происшествия

россия

саратов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил, как организованы поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Министр побывал на месте ЧС, пообщался со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели доложили ему, что на нижнем ярусе дома работают кинологические расчеты. При помощи альпинистского снаряжения на верхних этажах спасатели разбирают завалы. Каждые 20-30 минут объявляются "минуты тишины", чтобы по звукам из-под завалов можно было определить, есть ли там выжившие. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, что людей внутри нет. "Здесь будет выставлено освещение. Работа будет круглосуточной. Спасатели работают посменно", - сказал министр. Он попросил уделять особое внимание технике безопасности при проведении поисково-спасательных работ В целом, отметил глава МЧС, приняты достаточные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Министр поблагодарил спасателей за работу. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html

россия

саратов

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-25T19:22 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саратов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове