https://ria.ru/20250725/germanija-2031538615.html
Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию
Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию - РИА Новости, 25.07.2025
Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию
Немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию на фоне демографических изменений в ФРГ, заявила глава минэкономики Катерина Райхе. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:15:00+03:00
2025-07-25T22:15:00+03:00
2025-07-25T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию на фоне демографических изменений в ФРГ, заявила глава минэкономики Катерина Райхе. "Системы социального обеспечения перегружены… Мы должны прекратить поощрять досрочный выход на пенсию и создавать стимулы работать дольше… К сожалению, слишком многие слишком долго отрицают демографическую реальность. Нам нужно работать больше и дольше", - сказала министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).По ее словам, немцы неизбежно должны будут работать дольше из-за демографических изменений и растущей продолжительности жизни. Многие граждане Германии, работа которых не подразумевает большой физической нагрузки, хотят и способны уходить на пенсию позже, считает политик. "В любом случае, в долгосрочной перспективе не может быть ничего хорошего в том, что мы работаем только две трети своей взрослой жизни и тратим одну треть на пенсию… Для многих людей счастье в жизни заключается не только в том, чтобы уйти на пенсию как можно раньше, но и в том, чтобы иметь возможность дольше привносить свой опыт", - добавила Райхе. Она указала на то, что немцы в среднем работают меньше, чем представители других стран, включая США. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), возраст половины населения Германии превышает 45 лет. При этом в 2024 году уровень рождаемости в стране упал до минимальных значений за последние 30 лет (1,35 ребенка на одну женщину). Одновременно с этим растет ожидаемая продолжительность жизни: по последним данным, она составляет 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин, что увеличивает нагрузку на трудоспособное население.
https://ria.ru/20250717/pensionery-2029716173.html
https://ria.ru/20250601/pensiya-2020223428.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша
Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию
Глава Минэкономики ФРГ Райхе о пенсионном возрасте: немцы должны дольше работать
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию на фоне демографических изменений в ФРГ, заявила глава минэкономики Катерина Райхе.
«
"Системы социального обеспечения перегружены… Мы должны прекратить поощрять досрочный выход на пенсию и создавать стимулы работать дольше… К сожалению, слишком многие слишком долго отрицают демографическую реальность. Нам нужно работать больше и дольше", - сказала министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По ее словам, немцы неизбежно должны будут работать дольше из-за демографических изменений и растущей продолжительности жизни. Многие граждане Германии, работа которых не подразумевает большой физической нагрузки, хотят и способны уходить на пенсию позже, считает политик.
«
"В любом случае, в долгосрочной перспективе не может быть ничего хорошего в том, что мы работаем только две трети своей взрослой жизни и тратим одну треть на пенсию… Для многих людей счастье в жизни заключается не только в том, чтобы уйти на пенсию как можно раньше, но и в том, чтобы иметь возможность дольше привносить свой опыт", - добавила Райхе.
Она указала на то, что немцы в среднем работают меньше, чем представители других стран, включая США.
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), возраст половины населения Германии превышает 45 лет. При этом в 2024 году уровень рождаемости в стране упал до минимальных значений за последние 30 лет (1,35 ребенка на одну женщину). Одновременно с этим растет ожидаемая продолжительность жизни: по последним данным, она составляет 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин, что увеличивает нагрузку на трудоспособное население.