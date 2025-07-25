https://ria.ru/20250725/germanija-2031538615.html

Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию

Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию - РИА Новости, 25.07.2025

Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию

Немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию на фоне демографических изменений в ФРГ, заявила глава минэкономики Катерина Райхе. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:15:00+03:00

2025-07-25T22:15:00+03:00

2025-07-25T22:15:00+03:00

в мире

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию на фоне демографических изменений в ФРГ, заявила глава минэкономики Катерина Райхе. "Системы социального обеспечения перегружены… Мы должны прекратить поощрять досрочный выход на пенсию и создавать стимулы работать дольше… К сожалению, слишком многие слишком долго отрицают демографическую реальность. Нам нужно работать больше и дольше", - сказала министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).По ее словам, немцы неизбежно должны будут работать дольше из-за демографических изменений и растущей продолжительности жизни. Многие граждане Германии, работа которых не подразумевает большой физической нагрузки, хотят и способны уходить на пенсию позже, считает политик. "В любом случае, в долгосрочной перспективе не может быть ничего хорошего в том, что мы работаем только две трети своей взрослой жизни и тратим одну треть на пенсию… Для многих людей счастье в жизни заключается не только в том, чтобы уйти на пенсию как можно раньше, но и в том, чтобы иметь возможность дольше привносить свой опыт", - добавила Райхе. Она указала на то, что немцы в среднем работают меньше, чем представители других стран, включая США. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), возраст половины населения Германии превышает 45 лет. При этом в 2024 году уровень рождаемости в стране упал до минимальных значений за последние 30 лет (1,35 ребенка на одну женщину). Одновременно с этим растет ожидаемая продолжительность жизни: по последним данным, она составляет 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин, что увеличивает нагрузку на трудоспособное население.

https://ria.ru/20250717/pensionery-2029716173.html

https://ria.ru/20250601/pensiya-2020223428.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, сша