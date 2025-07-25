https://ria.ru/20250725/geologi-2031455003.html

Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье

Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье - РИА Новости, 25.07.2025

Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье

Церемония открытия XV Всероссийской олимпиады юных геологов прошла в пятницу в Перми, участниками соревнований стали 300 школьников из 29 регионов России, а... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:19:00+03:00

2025-07-25T16:19:00+03:00

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пермский край

пермь

дмитрий махонин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Церемония открытия XV Всероссийской олимпиады юных геологов прошла в пятницу в Перми, участниками соревнований стали 300 школьников из 29 регионов России, а также Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье обладает богатым геологическим наследием, и вместе с тем активно развивает бережливые технологии недропользования. "Пермский край — уникальный регион. Здесь был открыт целый период нашей земной эры – Пермский период. 100 лет назад было открыто профессором Преображенским крупнейшее в стране Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Также в Прикамье был найден первый алмаз в нашей стране", — сказал Махонин, его слова приводит пресс-служба. Глава региона пожелал участникам получить новые знания, проявить свои лучшие качества, завести новых друзей и поближе познакомиться с Пермским краем. "Уверен, наш регион подарит вам яркие воспоминания, и вы обязательно вернетесь к нам в качестве абитуриентов и молодых специалистов", – сказал Махонин. Участников олимпиады поприветствовал руководитель Федерального агентства по недропользованию — Роснедра Олег Казанов. "Когда-то и я был юным геологом. И как человек, который прошёл несколько этапов взросления в профессии, могу сказать: то, что вы оказались здесь, не случайно. Вы могли просто наслаждаться летом и отдыхать, но выбрали геологию. Этот выбор определит вашу жизнь. Сегодня вы – главные юные геологи страны, а уже завтра вас ждут в большой геологии. Желаю вам больших успехов и интересной игры. Пусть победит сильнейший, а отрасль вас ждет!" — подчеркнул в своем выступлении Казанов, его слова приводит пресс-служба агентства. На церемонии представили исторический и творческий экскурс в историю Прикамья. Кроме того, участников познакомили с основными вехами формирования пермской геологической школы. Знакомиться с регионом помогал символ олимпиады — Медведь-геолог. Юные геологи будут соревноваться в теоретических практических, творческих и спортивных конкурсах до 4 августа. Тематика олимпиады охватит разделы естествознания, составляющие комплекс наук о Земле — палеонтологию, петрографию и другие науки. Также участники на практике применят знания по охране труда, технике безопасности и другим навыкам. Первые соревнования по нескольким направлениям прошли в пятницу. Участники показали свои навыки в технике безопасности и организации полевой стоянки.

https://ria.ru/20250718/turizm-2029972428.html

https://ria.ru/20250712/festival-2028801588.html

пермский край

пермь

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пермский край, пермь, дмитрий махонин