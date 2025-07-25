https://ria.ru/20250725/geologi-2031455003.html
Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье
Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье - РИА Новости, 25.07.2025
Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье
Церемония открытия XV Всероссийской олимпиады юных геологов прошла в пятницу в Перми, участниками соревнований стали 300 школьников из 29 регионов России, а... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:19:00+03:00
2025-07-25T16:19:00+03:00
2025-07-25T16:19:00+03:00
пермский край
пермь
дмитрий махонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_d52e5ad135dcbcecb8e2c1aa9bb1da9f.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Церемония открытия XV Всероссийской олимпиады юных геологов прошла в пятницу в Перми, участниками соревнований стали 300 школьников из 29 регионов России, а также Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье обладает богатым геологическим наследием, и вместе с тем активно развивает бережливые технологии недропользования. "Пермский край — уникальный регион. Здесь был открыт целый период нашей земной эры – Пермский период. 100 лет назад было открыто профессором Преображенским крупнейшее в стране Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Также в Прикамье был найден первый алмаз в нашей стране", — сказал Махонин, его слова приводит пресс-служба. Глава региона пожелал участникам получить новые знания, проявить свои лучшие качества, завести новых друзей и поближе познакомиться с Пермским краем. "Уверен, наш регион подарит вам яркие воспоминания, и вы обязательно вернетесь к нам в качестве абитуриентов и молодых специалистов", – сказал Махонин. Участников олимпиады поприветствовал руководитель Федерального агентства по недропользованию — Роснедра Олег Казанов. "Когда-то и я был юным геологом. И как человек, который прошёл несколько этапов взросления в профессии, могу сказать: то, что вы оказались здесь, не случайно. Вы могли просто наслаждаться летом и отдыхать, но выбрали геологию. Этот выбор определит вашу жизнь. Сегодня вы – главные юные геологи страны, а уже завтра вас ждут в большой геологии. Желаю вам больших успехов и интересной игры. Пусть победит сильнейший, а отрасль вас ждет!" — подчеркнул в своем выступлении Казанов, его слова приводит пресс-служба агентства. На церемонии представили исторический и творческий экскурс в историю Прикамья. Кроме того, участников познакомили с основными вехами формирования пермской геологической школы. Знакомиться с регионом помогал символ олимпиады — Медведь-геолог. Юные геологи будут соревноваться в теоретических практических, творческих и спортивных конкурсах до 4 августа. Тематика олимпиады охватит разделы естествознания, составляющие комплекс наук о Земле — палеонтологию, петрографию и другие науки. Также участники на практике применят знания по охране труда, технике безопасности и другим навыкам. Первые соревнования по нескольким направлениям прошли в пятницу. Участники показали свои навыки в технике безопасности и организации полевой стоянки.
https://ria.ru/20250718/turizm-2029972428.html
https://ria.ru/20250712/festival-2028801588.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_417:562:2399:2048_1920x0_80_0_0_bd635e591f2dc4efdad6f87ee4eb1f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермь, дмитрий махонин
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин
Всероссийская олимпиада юных геологов открылась в Прикамье
Всероссийская олимпиада юных геологов стартовала в Пермском крае
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Церемония открытия XV Всероссийской олимпиады юных геологов прошла в пятницу в Перми, участниками соревнований стали 300 школьников из 29 регионов России, а также Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье обладает богатым геологическим наследием, и вместе с тем активно развивает бережливые технологии недропользования.
"Пермский край — уникальный регион. Здесь был открыт целый период нашей земной эры – Пермский период. 100 лет назад было открыто профессором Преображенским крупнейшее в стране Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Также в Прикамье был найден первый алмаз в нашей стране", — сказал Махонин, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона пожелал участникам получить новые знания, проявить свои лучшие качества, завести новых друзей и поближе познакомиться с Пермским краем.
"Уверен, наш регион подарит вам яркие воспоминания, и вы обязательно вернетесь к нам в качестве абитуриентов и молодых специалистов", – сказал Махонин.
Участников олимпиады поприветствовал руководитель Федерального агентства по недропользованию — Роснедра Олег Казанов.
"Когда-то и я был юным геологом. И как человек, который прошёл несколько этапов взросления в профессии, могу сказать: то, что вы оказались здесь, не случайно. Вы могли просто наслаждаться летом и отдыхать, но выбрали геологию. Этот выбор определит вашу жизнь. Сегодня вы – главные юные геологи страны, а уже завтра вас ждут в большой геологии. Желаю вам больших успехов и интересной игры. Пусть победит сильнейший, а отрасль вас ждет!" — подчеркнул в своем выступлении Казанов, его слова приводит пресс-служба агентства.
На церемонии представили исторический и творческий экскурс в историю Прикамья. Кроме того, участников познакомили с основными вехами формирования пермской геологической школы. Знакомиться с регионом помогал символ олимпиады — Медведь-геолог.
Юные геологи будут соревноваться в теоретических практических, творческих и спортивных конкурсах до 4 августа. Тематика олимпиады охватит разделы естествознания, составляющие комплекс наук о Земле — палеонтологию, петрографию и другие науки. Также участники на практике применят знания по охране труда, технике безопасности и другим навыкам.
Первые соревнования по нескольким направлениям прошли в пятницу. Участники показали свои навыки в технике безопасности и организации полевой стоянки.