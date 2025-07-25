Израиль хочет опустошить Газу, заявил глава МИД Турции
Фидан: Израиль хочет опустошить Газу и требует от стран принять палестинцев
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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"Мы видим следующее в политике геноцида, проводимой Израилем: с одной стороны, они уничтожают инфраструктуру и устраивают голод в секторе Газа, из-за которого погибают люди. С другой стороны, сотрудники израильской разведки ездят по странам и пытаются убедить определенные страны принять большое число палестинских беженцев. То есть, с одной стороны, Израиль усложняет условия проживания в анклаве, а когда какие-то страны заявят, что примут беженцев, то их вывезут туда, а Газа станет свободной от палестинцев. Такой проект есть у Израиля. Нужно предотвратить это, мы проводим переговоры с соответствующими странами и предостерегаем их, всему миру нужно быть начеку", - заявил Фидан в интервью телеканалу NTV.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.