https://ria.ru/20250725/gaza-2031541538.html

Израиль хочет опустошить Газу, заявил глава МИД Турции

Израиль хочет опустошить Газу, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 25.07.2025

Израиль хочет опустошить Газу, заявил глава МИД Турции

Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:57:00+03:00

2025-07-25T22:57:00+03:00

2025-07-25T22:58:00+03:00

в мире

израиль

турция

ливан

хакан фидан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Мы видим следующее в политике геноцида, проводимой Израилем: с одной стороны, они уничтожают инфраструктуру и устраивают голод в секторе Газа, из-за которого погибают люди. С другой стороны, сотрудники израильской разведки ездят по странам и пытаются убедить определенные страны принять большое число палестинских беженцев. То есть, с одной стороны, Израиль усложняет условия проживания в анклаве, а когда какие-то страны заявят, что примут беженцев, то их вывезут туда, а Газа станет свободной от палестинцев. Такой проект есть у Израиля. Нужно предотвратить это, мы проводим переговоры с соответствующими странами и предостерегаем их, всему миру нужно быть начеку", - заявил Фидан в интервью телеканалу NTV.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20250725/gaza-2031452724.html

https://ria.ru/20250721/izrail-2030512432.html

израиль

турция

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, турция, ливан, хакан фидан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году