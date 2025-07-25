https://ria.ru/20250725/garbuzov-2031270511.html
Гарбузов: макет лифта КМЗ станет экспозицией выставки "Та самая Москва"
Гарбузов: макет лифта КМЗ станет экспозицией выставки "Та самая Москва" - РИА Новости, 25.07.2025
Гарбузов: макет лифта КМЗ станет экспозицией выставки "Та самая Москва"
Виртуальный макет лифта Карачаровского механического завода (КМЗ) станет частью экспозиции выставки "Та самая Москва", которая пройдет в Манеже, сообщил министр РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:13:00+03:00
2025-07-25T07:13:00+03:00
2025-07-25T10:03:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Виртуальный макет лифта Карачаровского механического завода (КМЗ) станет частью экспозиции выставки "Та самая Москва", которая пройдет в Манеже, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Интерактивная выставка откроется 1 августа и продлится до 31 августа. Мероприятие будет интересно для всей семьи. Экспозиция с виртуальным лифтом станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"."Столица активно развивает лифтостроительную отрасль. Благодаря поддержке города производители лифтового оборудования внедряют высокотехнологичные решения, а также реализуют перспективные проекты и сервисы. Новые кабины с футуристичным дизайном и современными системами безопасности применяются при строительстве жилья и бизнес-объектов. В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетители смогут побывать в виртуальном макете лифта Карачаровского механического завода, который перенесет их из старых промышленных территорий в новые кластеры и современные районы города", – отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Виртуальный макет современного лифта КМЗ "Галактика" отражает интеграцию высокотехнологичного оборудования в урбанистический пейзаж мегаполиса.Как рассказал гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, лифт "Галактика" – одна из последних моделей, которая была создана на заводе. По его словам, эта модель демонстрирует актуальные эстетические и технологические решения в области лифтостроения."Завод уже многие годы является надежным поставщиком качественного лифтового оборудования, сегодня предприятие активно осваивает производство "умных" лифтов и другого инновационного оборудования", – подчеркнул Сидельковский.Кабина лифта станет "проводником" для посетителей из устаревших промышленных зон прошлого в современную и комфортную Москву сегодняшнего дня. Гости выставки смогут увидеть проекции, посвященные современной столице, а спустя пару секунд оказаться в городе будущего.График работы выставки: в будни – с 12:00 до 22:00; в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00. Каждый понедельник – выходной. Вход свободный.
https://ria.ru/20250723/garbuzov-2030771201.html
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москва, анатолий гарбузов
Москва, Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Гарбузов: макет лифта КМЗ станет экспозицией выставки "Та самая Москва"
Анатолий Гарбузов: макет лифта КМЗ станет экспозицией выставки "Та самая Москва"
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Виртуальный макет лифта Карачаровского механического завода (КМЗ) станет частью экспозиции выставки "Та самая Москва", которая пройдет в Манеже, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Интерактивная выставка откроется 1 августа и продлится до 31 августа. Мероприятие будет интересно для всей семьи. Экспозиция с виртуальным лифтом станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
"Столица активно развивает лифтостроительную отрасль. Благодаря поддержке города производители лифтового оборудования внедряют высокотехнологичные решения, а также реализуют перспективные проекты и сервисы. Новые кабины с футуристичным дизайном и современными системами безопасности применяются при строительстве жилья и бизнес-объектов. В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетители смогут побывать в виртуальном макете лифта Карачаровского механического завода, который перенесет их из старых промышленных территорий в новые кластеры и современные районы города", – отметил Гарбузов
, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Виртуальный макет современного лифта КМЗ "Галактика" отражает интеграцию высокотехнологичного оборудования в урбанистический пейзаж мегаполиса.
Как рассказал гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, лифт "Галактика" – одна из последних моделей, которая была создана на заводе. По его словам, эта модель демонстрирует актуальные эстетические и технологические решения в области лифтостроения.
"Завод уже многие годы является надежным поставщиком качественного лифтового оборудования, сегодня предприятие активно осваивает производство "умных" лифтов и другого инновационного оборудования", – подчеркнул Сидельковский.
Кабина лифта станет "проводником" для посетителей из устаревших промышленных зон прошлого в современную и комфортную Москву
сегодняшнего дня. Гости выставки смогут увидеть проекции, посвященные современной столице, а спустя пару секунд оказаться в городе будущего.
График работы выставки: в будни – с 12:00 до 22:00; в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00. Каждый понедельник – выходной. Вход свободный.