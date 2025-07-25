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Шоу экскаваторов ждет гостей форума "Москва 2030" на площадке в "Лужниках" - РИА Новости, 25.07.2025
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Шоу экскаваторов ждет гостей форума "Москва 2030" на площадке в "Лужниках"
Шоу экскаваторов ждет гостей форума "Москва 2030" на площадке в "Лужниках" - РИА Новости, 25.07.2025
Шоу экскаваторов ждет гостей форума "Москва 2030" на площадке в "Лужниках"
Шоу экскаваторов ждет гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в "Лужниках" каждые выходные августа, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:43:00+03:00
2025-07-25T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Шоу экскаваторов ждет гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в "Лужниках" каждые выходные августа, сообщается на сайте мэра и правительства. На сайте указывают, что в рамках шоу машинист экскаватора-погрузчика откроет ковшом стеклянную бутылку и разольет напиток по стаканам, разрежет яблоко ножом, прикрепленным к ковшу, а также закроет спичечный коробок, опустит груз в узкую трубу и снимет с импровизированного дерева брелоки. "Экскаватор-шоу состоится на фестивале городского хозяйства, который проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Его можно будет увидеть каждую субботу и воскресенье в течение всего августа и 13 сентября, с 10.30 до 16.00 на Центральной аллее, ведущей к Большой спортивной арене "Лужников", - говорится в сообщении. На сайте мэра отмечается, что на площадке форума-фестиваля жители и гости столицы смогут посетить выставку техники комплекса городского хозяйства Москвы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Шоу экскаваторов ждет гостей форума "Москва 2030" на площадке в "Лужниках"

Шоу экскаваторов пройдет для гостей форума "Москва 2030" на площадке в Лужниках

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве
Вид на спортивный комплекс Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Шоу экскаваторов ждет гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в "Лужниках" каждые выходные августа, сообщается на сайте мэра и правительства.
На сайте указывают, что в рамках шоу машинист экскаватора-погрузчика откроет ковшом стеклянную бутылку и разольет напиток по стаканам, разрежет яблоко ножом, прикрепленным к ковшу, а также закроет спичечный коробок, опустит груз в узкую трубу и снимет с импровизированного дерева брелоки.
"Экскаватор-шоу состоится на фестивале городского хозяйства, который проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Его можно будет увидеть каждую субботу и воскресенье в течение всего августа и 13 сентября, с 10.30 до 16.00 на Центральной аллее, ведущей к Большой спортивной арене "Лужников", - говорится в сообщении.
На сайте мэра отмечается, что на площадке форума-фестиваля жители и гости столицы смогут посетить выставку техники комплекса городского хозяйства Москвы.
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