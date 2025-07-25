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Два фестиваля для любителей старины проведут в выходные в Липецкой области
Два фестиваля для любителей старины проведут в выходные в Липецкой области - РИА Новости, 25.07.2025
Два фестиваля для любителей старины проведут в выходные в Липецкой области
Чаплыгинский район Липецкой области ожидает в эти выходные любителей старины и русской кухни, там состоятся ежегодные фестивали "Тайны дворянской усадьбы" и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:19:00+03:00
2025-07-25T17:19:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Чаплыгинский район Липецкой области ожидает в эти выходные любителей старины и русской кухни, там состоятся ежегодные фестивали "Тайны дворянской усадьбы" и "Раненбургское застолье", сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. "Тайны дворянской усадьбы" состоится 26 июля в родовой усадьбе русского ученого и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в Рязанке. Как уточнил Артамонов, посетителей ожидает атмосфера XIX века: исторические наряды, чаепитие, крокет, музыка, светские развлечения. Начало в 11:00. Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" из года в год проходит в городе Чаплыгин. Он начнется в пятницу вечером и продолжится в субботу с 09:00. "Это про гастрономические традиции и угощения – из печи, по старинным рецептам. И, конечно же, пирог, который каждый год пекут на метр больше прошлогоднего. На этот раз – 12 метров. Хватит на всех!" - написал Артамонов. Как отметили организаторы фестивалей, оба мероприятия пользуются популярностью и у жителей области, и у туристов. Усадьбу в Рязанке традиционно посещает более тысячи человек, а гастрономический фестиваль в Чаплыгине – более 20 тысяч.
https://ria.ru/20250724/svo-2031219096.html
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липецкая область, игорь артамонов, фестивали
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Фестивали
Два фестиваля для любителей старины проведут в выходные в Липецкой области
Фестивали для любителей старины проведут в выходные в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Чаплыгинский район Липецкой области ожидает в эти выходные любителей старины и русской кухни, там состоятся ежегодные фестивали "Тайны дворянской усадьбы" и "Раненбургское застолье", сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
"Тайны дворянской усадьбы" состоится 26 июля в родовой усадьбе русского ученого и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в Рязанке.
Как уточнил Артамонов, посетителей ожидает атмосфера XIX века: исторические наряды, чаепитие, крокет, музыка, светские развлечения. Начало в 11:00.
Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" из года в год проходит в городе Чаплыгин. Он начнется в пятницу вечером и продолжится в субботу с 09:00.
"Это про гастрономические традиции и угощения – из печи, по старинным рецептам. И, конечно же, пирог, который каждый год пекут на метр больше прошлогоднего. На этот раз – 12 метров. Хватит на всех!" - написал Артамонов.
Как отметили организаторы фестивалей, оба мероприятия пользуются популярностью и у жителей области, и у туристов. Усадьбу в Рязанке традиционно посещает более тысячи человек, а гастрономический фестиваль в Чаплыгине – более 20 тысяч.