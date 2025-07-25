https://ria.ru/20250725/eparkhiya-2031395811.html

Брянская епархия доставила бойцам СВО маскировочные сети

Брянская епархия доставила бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 25.07.2025

Брянская епархия доставила бойцам СВО маскировочные сети

Священник Брянской епархии передал бойцам СВО группировки войск армии "Север" маскировочные сети, лекарства, продукты и питьевую воду, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:22:00+03:00

2025-07-25T13:22:00+03:00

2025-07-25T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священник Брянской епархии передал бойцам СВО группировки войск армии "Север" маскировочные сети, лекарства, продукты и питьевую воду, сообщили в пресс-службе епархии. Отмечается, что руководитель военного отдела Брянской епархии, настоятель храма во имя мученика Иоанна воина города Брянска иерей Константин Васильев в очередной раз посетил боевые подразделения группировки войск армии "Север". "Отец Константин доставил на позиции маскировочные сети, постельные принадлежности, нательное белье… ковровые изделия, средства личной гигиены, медикаменты, продукты питания, бутилированную воду, ягоды и овощи с личных огородных участков, домашнюю консервацию, сало и кондитерские изделия. Особую радость у солдат вызвали привезенные домашние пирожки с разнообразной начинкой, котлеты, беляши и молочные продукты", – говорится в сообщении. Кроме этого, как уточняется, учащиеся "Снежской гимназии" Брянского района передали воинам письма и изготовленных своими руками чебурашек. От имени митрополита Брянского и Севского Александра священник передал бойцам теплые слова благодарности и поддержки в несении нелегкой солдатской службы и благословение на ратные подвиги во имя Отечества. В свою очередь командиры и личный состав подразделения поблагодарили Брянскую епархию за духовное укрепление военнослужащих и материальную помощь. Епархия благодарит прихожан храма во имя мученика Иоанна воина города Брянска за регулярную помощь и молитвы о воинах, волонтерское движение поселков Мичуринский и Путевка – за предоставленные маскировочные сети, продукты питания, одежду, медикаменты и за постоянную помощь защитникам, а жителей Володарского района – за вкусную домашнюю еду, с любовью приготовленную для солдат.

https://ria.ru/20250725/svo-2031390511.html

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сво, брянская область