https://ria.ru/20250725/enisejsk-2031325088.html
В красноярском Енисейске ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
В красноярском Енисейске ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 25.07.2025
В красноярском Енисейске ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Режим ЧС введен на территории города Енисейск в Красноярском крае из-за разрушения дамбы на реке Мельничная, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:28:00+03:00
2025-07-25T09:28:00+03:00
2025-07-25T09:28:00+03:00
происшествия
енисейск
красноярский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории города Енисейск в Красноярском крае из-за разрушения дамбы на реке Мельничная, сообщает ГУ МЧС по региону. "По причине временного износа происходит разрушение дамбы на реке Мельничная… 24 июля на территории города Енисейска введён режим функционирования "чрезвычайная ситуация" в связи с увеличением провала", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что в случае обрушения дамбы произойдет перекрытие реки Мельничная. В связи с ситуацией ограничено движение транспорта и пешеходов по дамбе. Однако, как уточняют в ГУ МЧС, дорога не является основной, и имеется возможность объезда. На месте работают 11 человек и три единицы техники, от подразделений МЧС России задействованы три человека и одна единица техники.
https://ria.ru/20250723/khabarovsk-2030860312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, енисейск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Енисейск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В красноярском Енисейске ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
В красноярском Енисейске ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Мельничная