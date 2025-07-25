https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031517891.html

Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента

Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента - РИА Новости, 25.07.2025

Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:04:00+03:00

2025-07-25T19:04:00+03:00

2025-07-25T19:04:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2772,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1155,64 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1097,84 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,56%, РТС - на 1,99%.

https://realty.ria.ru/20250725/khusnullin-2031446484.html

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экономика, московская биржа