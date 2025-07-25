https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031517891.html
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента - РИА Новости, 25.07.2025
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:04:00+03:00
2025-07-25T19:04:00+03:00
2025-07-25T19:04:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896615_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_1137681929a66aebeb1f23883916f156.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2772,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1155,64 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1097,84 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,56%, РТС - на 1,99%.
https://realty.ria.ru/20250725/khusnullin-2031446484.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896615_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ef1b82b61cd07080fc598f3ccd5f38d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента
Индекс Мосбиржи к закрытию в пятницу снизился на 1,26%
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2772,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1155,64 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1097,84 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,56%, РТС - на 1,99%.