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Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента - РИА Новости, 25.07.2025
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19:04 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031517891.html
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента - РИА Новости, 25.07.2025
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:04:00+03:00
2025-07-25T19:04:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2772,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1155,64 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1097,84 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,56%, РТС - на 1,99%.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций за неделю снизился на 0,44 процента

Индекс Мосбиржи к закрытию в пятницу снизился на 1,26%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,26% и на 0,44% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2772,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1155,64 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1097,84 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,56%, РТС - на 1,99%.
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