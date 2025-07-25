https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html

В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки

В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025

В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки

Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:29:00+03:00

2025-07-25T18:29:00+03:00

2025-07-25T19:06:00+03:00

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138382/01/1383820142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9cd650dffd10b23ad071bcd4e50e253.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки в пятницу.Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых."Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031452333.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка