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В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
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18:29 25.07.2025 (обновлено: 19:06 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:29:00+03:00
2025-07-25T19:06:00+03:00
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки в пятницу.Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых."Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки

Минэкономразвития: прохождение периода охлаждения должно быть аккуратным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития.
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Вчера, 16:10
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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