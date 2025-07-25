https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:29:00+03:00
2025-07-25T18:29:00+03:00
2025-07-25T19:06:00+03:00
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым, сообщили в Минэкономразвития, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки в пятницу.Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых."Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития.
https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031452333.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
Минэкономразвития: прохождение периода охлаждения должно быть аккуратным