https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031443220.html
Набиуллина рассказала, какие варианты ключевой ставки рассматривал ЦБ
Набиуллина рассказала, какие варианты ключевой ставки рассматривал ЦБ - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина рассказала, какие варианты ключевой ставки рассматривал ЦБ
Банк России на сегодняшнем заседании рассматривал варианты снижения ключевой ставки на 1, 1,5 и 2 процентных пункта, пауза не рассматривалась, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:40:00+03:00
2025-07-25T15:40:00+03:00
2025-07-25T15:40:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России на сегодняшнем заседании рассматривал варианты снижения ключевой ставки на 1, 1,5 и 2 процентных пункта, пауза не рассматривалась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Сегодня… рассматривались в процессе обсуждения варианты снижения ставки, не рассматривалось вариантов сохранения ставки, рассматривались варианты снижения ставки 100, 150 и 200, но предметно обсуждали варианты 100 и 200", - сказала Набиуллина на пресс-конференция по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, какие варианты ключевой ставки рассматривал ЦБ
Набиуллина: ЦБ рассматривал варианты снижения ключевой ставки на 1, 1,5 и 2%
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России на сегодняшнем заседании рассматривал варианты снижения ключевой ставки на 1, 1,5 и 2 процентных пункта, пауза не рассматривалась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"Сегодня… рассматривались в процессе обсуждения варианты снижения ставки, не рассматривалось вариантов сохранения ставки, рассматривались варианты снижения ставки 100, 150 и 200, но предметно обсуждали варианты 100 и 200", - сказала Набиуллина на пресс-конференция по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.