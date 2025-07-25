https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031437218.html

ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков

ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков - РИА Новости, 25.07.2025

ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков

ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:21:00+03:00

2025-07-25T15:21:00+03:00

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экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный", - сказала она.

https://ria.ru/20250725/sovfed-2031360471.html

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2025

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)