https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031437218.html
ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков
ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:21:00+03:00
2025-07-25T15:21:00+03:00
2025-07-25T15:28:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный", - сказала она.
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031360471.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков
Набиуллина: ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков