https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031435044.html
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью - РИА Новости, 25.07.2025
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:11:00+03:00
2025-07-25T15:11:00+03:00
2025-07-25T15:14:00+03:00
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. "Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - сказала спикер СФ на заседании палаты. По ее мнению, и дальше будут созданы условия для поступательного снижения ключевой ставки, всем надо на это работать.
https://ria.ru/20250725/tsb-2031430329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_4ccf90eea5347a262df16423d56d458a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, ключевая ставка
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Ключевая ставка
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки с 20% до 18% хорошей новостью
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора.
"Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - сказала спикер СФ на заседании палаты.
По ее мнению, и дальше будут созданы условия для поступательного снижения ключевой ставки, всем надо на это работать.