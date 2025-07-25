https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031435044.html

Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью

Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью - РИА Новости, 25.07.2025

Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:11:00+03:00

2025-07-25T15:11:00+03:00

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экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. "Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - сказала спикер СФ на заседании палаты. По ее мнению, и дальше будут созданы условия для поступательного снижения ключевой ставки, всем надо на это работать.

https://ria.ru/20250725/tsb-2031430329.html

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экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, ключевая ставка