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Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью - РИА Новости, 25.07.2025
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15:11 25.07.2025 (обновлено: 15:14 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031435044.html
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью - РИА Новости, 25.07.2025
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:11:00+03:00
2025-07-25T15:14:00+03:00
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. "Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - сказала спикер СФ на заседании палаты. По ее мнению, и дальше будут созданы условия для поступательного снижения ключевой ставки, всем надо на это работать.
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экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, ключевая ставка
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Ключевая ставка
Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки хорошей новостью

Матвиенко посчитала снижение ключевой ставки с 20% до 18% хорошей новостью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки с 20% до 18%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора.
"Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - сказала спикер СФ на заседании палаты.
По ее мнению, и дальше будут созданы условия для поступательного снижения ключевой ставки, всем надо на это работать.
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ЭкономикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКлючевая ставка
 
 
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