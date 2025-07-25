https://ria.ru/20250725/efimov-2031417713.html
Ефимов: на юге Москвы по КРТ построят жилой квартал для программы реновации
Ефимов: на юге Москвы по КРТ построят жилой квартал для программы реновации - РИА Новости, 25.07.2025
Ефимов: на юге Москвы по КРТ построят жилой квартал для программы реновации
Жилой квартал для реализации программы реновации по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят в Даниловском районе на юге Москвы, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:12:00+03:00
2025-07-25T15:12:00+03:00
2025-07-25T15:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жилой квартал для реализации программы реновации по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят в Даниловском районе на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город одобрил проект комплексного развития территории на Павловской улице. В ходе реорганизации двух участков общей площадью 2,24 гектара появится многофункциональный жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Здесь возведут почти 55 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе современное жилье для реализации программы реновации и востребованные в районе объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 13.4 миллиарда рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект составит 70,8 миллиона рублей. Благодаря проекту в городе появится свыше 570 рабочих мест.Реорганизуемая территория находится недалеко от метро "Тульская". Площадь квартир в новостройках будет составлять около 23,6 тысячи квадратных метров, жилье смогут получить около 800 москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии двух участков, расположенных в Даниловском районе.
https://ria.ru/20250724/efimov-2031104665.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на юге Москвы по КРТ построят жилой квартал для программы реновации
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилой квартал для реновации
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жилой квартал для реализации программы реновации по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят в Даниловском районе на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город одобрил проект комплексного развития территории на Павловской улице. В ходе реорганизации двух участков общей площадью 2,24 гектара появится многофункциональный жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Здесь возведут почти 55 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе современное жилье для реализации программы реновации и востребованные в районе объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проект вложат 13.4 миллиарда рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект составит 70,8 миллиона рублей. Благодаря проекту в городе появится свыше 570 рабочих мест.
Реорганизуемая территория находится недалеко от метро "Тульская". Площадь квартир в новостройках будет составлять около 23,6 тысячи квадратных метров, жилье смогут получить около 800 москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии двух участков, расположенных в Даниловском районе.