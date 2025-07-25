https://ria.ru/20250725/efimov-2031376748.html

Ефимов: в ЮВАО предоставили 8,5 гектара для проектов у транспортных хабов

Ефимов: в ЮВАО предоставили 8,5 гектара для проектов у транспортных хабов - РИА Новости, 25.07.2025

Ефимов: в ЮВАО предоставили 8,5 гектара для проектов у транспортных хабов

Московским инвесторам предоставили свыше 8,5 гектара земли для строительства торговых, деловых и других коммерческих объектов вблизи транспортных хабов на... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:12:00+03:00

2025-07-25T13:12:00+03:00

2025-07-25T13:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московским инвесторам предоставили свыше 8,5 гектара земли для строительства торговых, деловых и других коммерческих объектов вблизи транспортных хабов на юго-востоке города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предоставил свыше 8,5 гектара земли для реализации девяти коммерческих масштабных инвестпроектов около транспортных хабов на юго-востоке Москвы. Девелоперы возведут там многофункциональные, торговые и деловые комплексы общей площадью около 210 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря инвестпроектам в столице появятся новые рабочие места и инфраструктурные объекты.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в этом году планируется закончить возведение торгово-развлекательного центра недалеко от метро "Некрасовка". Для реализации проекта выделили 3,7 гектара земли.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе до 2023 году реализуют 37 проектов на участках, которые находятся недалеко от 32 вокзалов и станций метрополитена.

https://ria.ru/20250724/efimov-2031262075.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы