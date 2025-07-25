"Ты слишком молода!". Как Гундарева ответила Дорониной за унижение
© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Татьяна Доронина в роли Маши в спектакле по пьесе А.П. Чехова "Три сестры"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Ты слишком молода, чтобы понимать!" — эту фразу Татьяна Доронина бросила в лицо Наталье Гундаревой, когда та впервые вышла на сцену театра Маяковского. Но юная актриса не стушевалась — вместо извинений она ответила так, что все замерли. Как начинающая актриса осмелилась бросить вызов примадонне, почему Доронина назвала ее "выскочкой" и чем закончилась эта закулисная война — история, в которой амбиции, талант и женская ревность сплелись в один тугой узел.
Начало войны
В 1972 году в Театр имени Маяковского пришла Татьяна Доронина — признанная звезда МХАТа, находившаяся на пике славы. Ее переход стал настоящим событием для труппы. В то же время молодая и амбициозная Наталья Гундарева, недавно окончившая Щукинское училище, выбрала именно "Маяковку", не подозревая, какие испытания ждут ее за кулисами. Так судьба свела двух сильных женщин, положив начало многолетнему противостоянию.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина
Народная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина
С годами напряжение между ними лишь нарастало. В душе Гундаревой зрела неприязнь к старшей коллеге, которая, в свою очередь, предпочитала не замечать "слишком амбициозную дебютантку". Однако напряженность ощущали все: сотрудники театра предчувствовали, что столкновение двух железных характеров неизбежно.
К концу 1970-х Гундарева, уже снявшаяся в ряде заметных фильмов, включая культовую "Сладкую женщину", завоевала признание зрителей и доверие режиссера Андрея Гончарова, получая главные роли. Ее успех не пришелся по душе Дорониной, которая не желала уступать первенство.
Советская актриса Наталья Гундарева
Наконец конфликт достиг апогея: Доронина открыто выражала недовольство Гончаровым, а их творческие разногласия перерастали в острые споры. Пока они противостояли друг другу, Гундарева с упорством продолжала укреплять свои позиции, постепенно оттесняя Доронину с авансцены театра.
Конфликт достиг апогея
Наконец напряженность между двумя звездами достигла предела — им стало тесно сосуществовать в одном театре. Роли фактически поменялись местами. Наталья Гундарева уверенно заняла авансцену, а Татьяна Доронина, удостоенная в 1981 году звания Народной артистки СССР, категорически отказывалась смириться с ролью "второй скрипки".
Актриса Наталья Гундарева
Развязка произошла во время одной из репетиций, когда Доронина позволила себе резкое и колкое замечание в адрес молодой коллеги. Гундарева не стала сдерживаться и в ответ нанесла Дорониной звонкую пощечину. Однако, проявив неожиданное самообладание, Доронина не ответила ударом на удар, сохранив свое достоинство в этой напряженной ситуации.
Свидетелей инцидента оказалось так много, что новость быстро разлетелась по всему театральному сообществу Москвы, вызвав широкий резонанс. Режиссер Андрей Гончаров был вынужден публично прокомментировать случившееся: "Артисты — люди эмоциональные, порой страсти выходят за пределы. Но это рабочий момент, все уладится...". И действительно, ему удалось временно погасить конфликт, хотя осадок в атмосфере театра остался.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Поняв, что прежнее положение в "Маяковке" для нее утрачено безвозвратно, Доронина приняла решение уйти. В 1983 году она договорилась с Олегом Ефремовым и вернулась в родной МХАТ.
Вернувшись в МХАТ, Доронина продолжала блистать на сцене и в период разделения театра возглавила "старую гвардию", став художественным руководителем МХАТ имени Горького.
Народная артистка СССР Татьяна Доронина
Что случилось потом?
Сегодня, в свои 91 год, Татьяна Васильевна сохраняет тесную связь с театром, занимая почетную должность президента — статус, учрежденный специально для нее после ухода с постов худрука и директора 4 декабря 2018 года.
С того момента бесспорной примой Театра имени Маяковского оставалась Наталья Гундарева, окончательно утвердившаяся в статусе ведущей актрисы труппы.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктриса российского театра и кино Наталья Гундарева
Актриса российского театра и кино Наталья Гундарева
Наталья Гундарева стала одной из самых ярких звезд Театра им. Маяковского, где прослужила почти 35 лет — с 1971 года до конца жизни. Ее карьера здесь началась с эпизодов, но благодаря таланту и упорству она превратилась в ведущую актрису, которую зрители и критики называли "хозяйкой красного дома".
"В одно утро я проснулась знаменитой. Это был самый счастливый день в моей жизни" — вспоминала актриса.
Гундарева осталась символом Театра им. Маяковского. Ее имя ассоциируется с эмоциональной мощью, иронией и трагизмом. Даже после смерти в 2005 году спектакли с ее участием, такие как "Леди Макбет", вспоминают как вершину театрального искусства.
Несмотря на успех в кино, Гундарева называла театр "своим домом". Она говорила: "В кино ты — картинка. На сцене — живая душа".
Татьяна Доронина