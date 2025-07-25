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"Ты слишком молода!". Как Гундарева ответила Дорониной за унижение - РИА Новости, 25.07.2025
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19:31 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/doronina-2030620073.html
"Ты слишком молода!". Как Гундарева ответила Дорониной за унижение
"Ты слишком молода!". Как Гундарева ответила Дорониной за унижение - РИА Новости, 25.07.2025
"Ты слишком молода!". Как Гундарева ответила Дорониной за унижение
"Ты слишком молода, чтобы понимать!" — эту фразу Татьяна Доронина бросила в лицо Наталье Гундаревой, когда та впервые вышла на сцену театра Маяковского. Но юная РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:31:00+03:00
2025-07-25T19:31:00+03:00
ссср
москва
татьяна доронина
наталья гундарева
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Ты слишком молода, чтобы понимать!" — эту фразу Татьяна Доронина бросила в лицо Наталье Гундаревой, когда та впервые вышла на сцену театра Маяковского. Но юная актриса не стушевалась — вместо извинений она ответила так, что все замерли. Как начинающая актриса осмелилась бросить вызов примадонне, почему Доронина назвала ее "выскочкой" и чем закончилась эта закулисная война — история, в которой амбиции, талант и женская ревность сплелись в один тугой узел.Начало войныВ 1972 году в Театр имени Маяковского пришла Татьяна Доронина — признанная звезда МХАТа, находившаяся на пике славы. Ее переход стал настоящим событием для труппы. В то же время молодая и амбициозная Наталья Гундарева, недавно окончившая Щукинское училище, выбрала именно "Маяковку", не подозревая, какие испытания ждут ее за кулисами. Так судьба свела двух сильных женщин, положив начало многолетнему противостоянию.С годами напряжение между ними лишь нарастало. В душе Гундаревой зрела неприязнь к старшей коллеге, которая, в свою очередь, предпочитала не замечать "слишком амбициозную дебютантку". Однако напряженность ощущали все: сотрудники театра предчувствовали, что столкновение двух железных характеров неизбежно.К концу 1970-х Гундарева, уже снявшаяся в ряде заметных фильмов, включая культовую "Сладкую женщину", завоевала признание зрителей и доверие режиссера Андрея Гончарова, получая главные роли. Ее успех не пришелся по душе Дорониной, которая не желала уступать первенство.Наконец конфликт достиг апогея: Доронина открыто выражала недовольство Гончаровым, а их творческие разногласия перерастали в острые споры. Пока они противостояли друг другу, Гундарева с упорством продолжала укреплять свои позиции, постепенно оттесняя Доронину с авансцены театра.Конфликт достиг апогеяНаконец напряженность между двумя звездами достигла предела — им стало тесно сосуществовать в одном театре. Роли фактически поменялись местами. Наталья Гундарева уверенно заняла авансцену, а Татьяна Доронина, удостоенная в 1981 году звания Народной артистки СССР, категорически отказывалась смириться с ролью "второй скрипки".Развязка произошла во время одной из репетиций, когда Доронина позволила себе резкое и колкое замечание в адрес молодой коллеги. Гундарева не стала сдерживаться и в ответ нанесла Дорониной звонкую пощечину. Однако, проявив неожиданное самообладание, Доронина не ответила ударом на удар, сохранив свое достоинство в этой напряженной ситуации.Свидетелей инцидента оказалось так много, что новость быстро разлетелась по всему театральному сообществу Москвы, вызвав широкий резонанс. Режиссер Андрей Гончаров был вынужден публично прокомментировать случившееся: "Артисты — люди эмоциональные, порой страсти выходят за пределы. Но это рабочий момент, все уладится...". И действительно, ему удалось временно погасить конфликт, хотя осадок в атмосфере театра остался.Поняв, что прежнее положение в "Маяковке" для нее утрачено безвозвратно, Доронина приняла решение уйти. В 1983 году она договорилась с Олегом Ефремовым и вернулась в родной МХАТ.Вернувшись в МХАТ, Доронина продолжала блистать на сцене и в период разделения театра возглавила "старую гвардию", став художественным руководителем МХАТ имени Горького.Что случилось потом?Сегодня, в свои 91 год, Татьяна Васильевна сохраняет тесную связь с театром, занимая почетную должность президента — статус, учрежденный специально для нее после ухода с постов худрука и директора 4 декабря 2018 года.С того момента бесспорной примой Театра имени Маяковского оставалась Наталья Гундарева, окончательно утвердившаяся в статусе ведущей актрисы труппы.Наталья Гундарева стала одной из самых ярких звезд Театра им. Маяковского, где прослужила почти 35 лет — с 1971 года до конца жизни. Ее карьера здесь началась с эпизодов, но благодаря таланту и упорству она превратилась в ведущую актрису, которую зрители и критики называли "хозяйкой красного дома"."В одно утро я проснулась знаменитой. Это был самый счастливый день в моей жизни" — вспоминала актриса.Гундарева осталась символом Театра им. Маяковского. Ее имя ассоциируется с эмоциональной мощью, иронией и трагизмом. Даже после смерти в 2005 году спектакли с ее участием, такие как "Леди Макбет", вспоминают как вершину театрального искусства.Несмотря на успех в кино, Гундарева называла театр "своим домом". Она говорила: "В кино ты — картинка. На сцене — живая душа".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, москва, татьяна доронина, наталья гундарева
СССР, Москва, Татьяна Доронина, Наталья Гундарева

"Ты слишком молода!". Как Гундарева ответила Дорониной за унижение

© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Татьяна Доронина в роли Маши в спектакле по пьесе А.П. Чехова "Три сестры"
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Доронина в роли Маши в спектакле по пьесе А.П. Чехова Три сестры - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Ты слишком молода, чтобы понимать!" — эту фразу Татьяна Доронина бросила в лицо Наталье Гундаревой, когда та впервые вышла на сцену театра Маяковского. Но юная актриса не стушевалась — вместо извинений она ответила так, что все замерли. Как начинающая актриса осмелилась бросить вызов примадонне, почему Доронина назвала ее "выскочкой" и чем закончилась эта закулисная война — история, в которой амбиции, талант и женская ревность сплелись в один тугой узел.

Начало войны

В 1972 году в Театр имени Маяковского пришла Татьяна Доронина — признанная звезда МХАТа, находившаяся на пике славы. Ее переход стал настоящим событием для труппы. В то же время молодая и амбициозная Наталья Гундарева, недавно окончившая Щукинское училище, выбрала именно "Маяковку", не подозревая, какие испытания ждут ее за кулисами. Так судьба свела двух сильных женщин, положив начало многолетнему противостоянию.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина
Народная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Народная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина
С годами напряжение между ними лишь нарастало. В душе Гундаревой зрела неприязнь к старшей коллеге, которая, в свою очередь, предпочитала не замечать "слишком амбициозную дебютантку". Однако напряженность ощущали все: сотрудники театра предчувствовали, что столкновение двух железных характеров неизбежно.
К концу 1970-х Гундарева, уже снявшаяся в ряде заметных фильмов, включая культовую "Сладкую женщину", завоевала признание зрителей и доверие режиссера Андрея Гончарова, получая главные роли. Ее успех не пришелся по душе Дорониной, которая не желала уступать первенство.
© РИА Новости / Александр Гущин | Перейти в медиабанкСоветская актриса Наталья Гундарева
Советская актриса Наталья Гундарева - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Гущин
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Советская актриса Наталья Гундарева
Наконец конфликт достиг апогея: Доронина открыто выражала недовольство Гончаровым, а их творческие разногласия перерастали в острые споры. Пока они противостояли друг другу, Гундарева с упорством продолжала укреплять свои позиции, постепенно оттесняя Доронину с авансцены театра.

Конфликт достиг апогея

Наконец напряженность между двумя звездами достигла предела — им стало тесно сосуществовать в одном театре. Роли фактически поменялись местами. Наталья Гундарева уверенно заняла авансцену, а Татьяна Доронина, удостоенная в 1981 году звания Народной артистки СССР, категорически отказывалась смириться с ролью "второй скрипки".
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Гундарева
Актриса Наталья Гундарева - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Актриса Наталья Гундарева
Развязка произошла во время одной из репетиций, когда Доронина позволила себе резкое и колкое замечание в адрес молодой коллеги. Гундарева не стала сдерживаться и в ответ нанесла Дорониной звонкую пощечину. Однако, проявив неожиданное самообладание, Доронина не ответила ударом на удар, сохранив свое достоинство в этой напряженной ситуации.
Свидетелей инцидента оказалось так много, что новость быстро разлетелась по всему театральному сообществу Москвы, вызвав широкий резонанс. Режиссер Андрей Гончаров был вынужден публично прокомментировать случившееся: "Артисты — люди эмоциональные, порой страсти выходят за пределы. Но это рабочий момент, все уладится...". И действительно, ему удалось временно погасить конфликт, хотя осадок в атмосфере театра остался.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма Одиноким предоставляется общежитие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
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Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Поняв, что прежнее положение в "Маяковке" для нее утрачено безвозвратно, Доронина приняла решение уйти. В 1983 году она договорилась с Олегом Ефремовым и вернулась в родной МХАТ.
Вернувшись в МХАТ, Доронина продолжала блистать на сцене и в период разделения театра возглавила "старую гвардию", став художественным руководителем МХАТ имени Горького.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Татьяна Доронина
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина

Что случилось потом?

Сегодня, в свои 91 год, Татьяна Васильевна сохраняет тесную связь с театром, занимая почетную должность президента — статус, учрежденный специально для нее после ухода с постов худрука и директора 4 декабря 2018 года.
С того момента бесспорной примой Театра имени Маяковского оставалась Наталья Гундарева, окончательно утвердившаяся в статусе ведущей актрисы труппы.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктриса российского театра и кино Наталья Гундарева
Актриса российского театра и кино Наталья Гундарева - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Актриса российского театра и кино Наталья Гундарева
Наталья Гундарева стала одной из самых ярких звезд Театра им. Маяковского, где прослужила почти 35 лет — с 1971 года до конца жизни. Ее карьера здесь началась с эпизодов, но благодаря таланту и упорству она превратилась в ведущую актрису, которую зрители и критики называли "хозяйкой красного дома".
"В одно утро я проснулась знаменитой. Это был самый счастливый день в моей жизни" — вспоминала актриса.
Гундарева осталась символом Театра им. Маяковского. Ее имя ассоциируется с эмоциональной мощью, иронией и трагизмом. Даже после смерти в 2005 году спектакли с ее участием, такие как "Леди Макбет", вспоминают как вершину театрального искусства.
Несмотря на успех в кино, Гундарева называла театр "своим домом". Она говорила: "В кино ты — картинка. На сцене — живая душа".
© РИА Новости / Алексей Бойцов | Перейти в медиабанкТатьяна Доронина
Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Татьяна Доронина
 
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